طريقة تحضير كوزي الدجاج السعودي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

ُتعد كوزي الدجاج السعودي من الأطباق الشهية التي تتميز بمذاقها الغني وتوابلها الفريدة. يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سريعة، ليكون طبقًا مثاليًا للعزائم والمناسبات العائلية. اكتشفي طريقة تحضير كوزي الدجاج واستمتعي بنكهته التقليدية الأصيلة.

كتب محمد سعد – كوزي الدجاج من الأطباق الشهية ذات الطعم المميز، والتي تشتهر بها المنطقة الغربية وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث أحد الأطباق المغذية المفيدة التي تحتوي على الكثير من المكونات ذات الفائدة العظيمة للجسم، ويتكون كوزي الدجاج من الأرز والخضروات والمكرونة والدجاج، وكلها أغذية مفيدة للجسم وتعد كل واحدة منها وجبة متكاملة مفيدة ابنائك واسرتك، كما يمكنك إعداد الوجبة المتكاملة في المنزل من مكونات بسيطة وسهلة من خلال عدة خطوات سريعة وقياسية.

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مقادير طريقة عمل كوزي الدجاج السعودي في المنزل

يمكنك من خلال مقادير كثيرة ولكنها بسيطة للغاية غير مكلفة ومن المكونات الاقتصادية في المنزل، وجبة كوزي الدجاج من الأكلات التي تتميز بالقيمة الغذائية العالية ويحبها الكثير من الأطفال والكبار حيث امتلاكها الكثير من المكونات التي يحبها الجميع حيث الأرز والمكرونة والدجاج والخضروات وكلها أطعمة محببة، ومن مجموعة خطوات يمكنك عمل احلى كوزي دجاج، ومن أهم المكونات والمقادير:

كيلو دجاج مقطع.

3 أكواب أرز مغسول.

بصلتان مفرومة الى مكعبات صغيرة.

3 فصوص ثوم مفروم.

4 ملاعق زيت نباتي.

2 كوب ماء مغلي.

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

2 حبة طماطم مقطعة.

حبة فلفل أخضر رومي مقطع.

حبة لومي.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة زعفران.

ملح.

بهارات مختلفة.

3 بيضات مسلوقة.

طماطم مقطعة شرائح دائرية.

ليمون مقطع إلى دوائر وذلك للتزيين.

مكسرات محمصة مختلفة.

بصل مقطعة إلى شرائح مقلية مقرمشة.

خطوات تحضير عمل كوزي الدجاج السعودي في المنزل

من خلال المكونات البسيطة المتوفرة، يمكنك إعداد وجبة كوزي الدجاج بكل سهولة، ومن خلال مجموعة خطوات بسيطة سهلة يمكنك تحضير احلى وجبة كوزي الدجاج السعودي، ومن أهم الخطوات التي يجب اتباعها:

في وعاء عميق على النار نضع الزيت ونصف البصل ونحمره ونتركها حتى يحمر البصل.

نضع الفراخ في البصل ونقلبه جيدا.

نضع البهارات المختلفة مع الماء ونقلب الدجاج بشكل جيد، ونتركه على النار فترة.

نخرج الدجاج ونضعه في الفرن حتةدى يتحمر لونه.

نقوم بسلق المكرونة الاسباجتى في وعاء به ماء مغلي.

في وعاء على النار نضع الارز ونقوم بتقليبه في السمن، حتى يتم تحمير الأرز.

يتم سكب الشوربة ليت نضج الأرز.

في طبق كبير نضع الرز ونضع فوقها المكرونة، ثم نضع الدجاج ونزين الطبق بالبيض والفلفل والطماطم حول الطبق.

استمتعي بمذاق كوزي الدجاج السعودي المحضر في المنزل بخطوات سهلة وسريعة. جربي هذه الوصفة اليوم وقدميها على مائدتك لتبهري عائلتك وضيوفك بنكهاتها المميزة.