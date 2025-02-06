طريقة تحضير قمر الدين في المنزل لعصائر رمضانية غنية بالنكهة

ييُعتبر قمر الدين من المشروبات الرمضانية المفضلة التي تضيف لمسة منعشة على مائدة الإفطار. لتحصلي على طعم أصيل ونكهة غنية، يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة مضمونة وسهلة باستخدام مكونات بسيطة. اكتشفي سر قمر الدين اللذيذ واستمتعي بمذاقه الرائع خلال شهر رمضان.

كتب محمد سعد – يعتبر قمر الدين من أهم أنواع ياميش رمضان التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويهتم بعض السيدات تجهيز بعض الأشياء في المنزل دون الحاجة إلى شرائها ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل بعض السيدات على طريقة تحضير قمر الدين في المنزل سنتعرف على كافة التفاصيل لتحضيرها وأيضا مكونات الوصفة في السطور التالية.

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مكونات تحضير قمر الدين في البيت

في البداية يجب التعرف على المكونات الأساسية لتحضير قمر الدين في البيت وهي كالتالي:

يجب تحضير 2 كيلو من المشمش ويفضل أيضا أن يكون طازج واختيار نوع جيد من المشمش.

زيت زيتون على حسب الكمية، وأيضا نصف كيلو من السكر ويفضل اختيار نوع من السكر الأبيض.

لتر ونصف من الماء، وعصير ليمونة.

خطوات تحضير قمر الدين في البيت

فور التعرف على المكونات الأساسية لتحضير قمر الدين في البيت يجب التعرف على خطوات تحضير القمر الدين في البيت وهي كالتالي:

في البداية من الضروري تنظيف المشمش وغسله جيدا بالماء وأيضا يتم تقطيع المشمش الي نصفين وإزالة البزر من المشمش.

بعدها يتم إضافة السكر مع كمية الماء على المشمش ومن الضروري وضعه في وعاء مناسب على نار هادئة.

وحين البدء في غليان المشمش على النار يتم وضع عصير الليمون على الخليط مع تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض ويتم ترك الخليط على النار لمدة ربع ساعه على الاقل.

بعد أن يبرد الخليط تماما يتم وضعه في الخلاط الكهربائي والضرب لحين الحصول على قوام سائل من الخليط بدون أي تكتلات نهائيا.

ثم يتم تصفية الخليط جيدا ويوضع في صينية مدهونة بزيت الزيتون ويصب فيه عصير المشمش ويوضع في مكان دافئ لمدة يوم كامل.

بعدها يتم تقطيع قمر الدين إلى شرائح مع لفها جيدا ويفضل تغليف كل لفة بالاسترتش وأيضا يتم وضعه في الثلاجة لحين استخدامها وأيضا يفضل دهنها بزيت الزيتون مرة أخرى.

كما يجب العلم بأنه يتم الاحتفاظ بقمر الدين لمدة تصل إلى 6 أشهر.

استمتعي بمذاق قمر الدين اللذيذ المحضر في المنزل بطريقة مضمونة لعصائر رمضانية منعشة وغنية بالنكهة. جربي هذه الوصفة وقدميها على سفرتك الرمضانية لتبهري عائلتك وضيوفك.