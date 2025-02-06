خطوات وشروط التسجيل في فضاء الأولياء بالجزائر 2025 مع رابط التسجيل

يعتبر فضاء الأولياء في الجزائر منصة إلكترونية مهمة تُمكن أولياء الأمور من متابعة المسار الدراسي لأبنائهم بكل سهولة. إذا كنت ترغب في التسجيل في هذه المنصة لعام 2025، تعرف على الشروط والخطوات اللازمة بالإضافة إلى رابط التسجيل المباشر لتسهيل العملية.

كتب محمد سعد – تعتبر منصة فضاء اولياء هي واحدة من اهم المنصات التي يهتم بمعرفتها الكثير من اولياء الامور بالجزائر بشأن معرفة خطوات ورابط التسجيل في فضاء الأولياء بالجزائر كما قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بإطلاق المنصة الإلكترونية بكونها واحدة من اهم المنصات التي تسهل على الطلاب واولياء الأمور جميع الخدمات التعليمية ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم رابط تسجيل الرغبات 2025.

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خطوات ورابط التسجيل في فضاء الأولياء بالجزائر 2025

واليكم خطوات ورابط التسجيل في فضاء الأولياء بالجزائر 2025، والجدير بالذكر بانه يمكن لجميع الطلاب تسجيل الرغبات الخاصة بهم بسهولة من خلال منصة فضاء الاولياء ببساطة ويجب بان يتم آتباع الخطوات الآتيه ..

في هذه الخطوة يجب بان يتم التوجه إالي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة فضاء الأولياء.

في هذه الخطوة يجب بان يتم تسجيل الدخول مباشرة الي المنصة.

في هذه الخطوة يجب بان يتم اختيار الصفحة الرئيسية.

في هذه الخطوة يجب بان يتم الضغط على قسم تسجيل الرغبات الخاصة بك.

ويشترط بان يتم كتابة وإدخال المعلومات او بالبيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

كما يجب بان يتم رفع جميع المستندات الرسمية اللازمة للتسجيل.

وأخيرا يجب النقر على “تأكيد الطلب” الخاص بك.

شروط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2025

والجدير بالذكر بان قامت ووضحت وزارة التربية الوطنية بتحديد عدة بنود يجب بان يتم آتباعها عند التسجيل بالمنصة وجاءت الشروط كالآتي :

اولا/ يجب بان يكون الطالب الراغب بالتسجيل من مواليد عام 2019 لكي يتم التسجيل له.

ثانيا/ يتوجب بان يكون ولي امر الطالب حاصل على الجنسية الجزائرية .

كما يجب بان يكون الطالب مقيم بالجزائر.

كما يجب بان يقوم ولي الأمر بتقديم كافة الأوراق المطلوبة .

فوائد منصة فضاء أولياء التلاميذ

وبعد ان وضحنا لكم خطوات التسجيل بالمنصة وجميع الشروط المطلوبة إليكم اهم مميزاتها وفوائدها كالآتي ..

تسعي وتهتم المنصة بتقديم الكثير من الخدمات لاولياء الامور لمعرفة الدرجة الخاصة بالطالب

ثانيا تهتم بإتاحة التواصل مع كل المؤسسات التعليمية بالجزائر

ثالثا تهتم بتوفي الكثير من الاستفادة من التنبيهات.

تسهل عملية الحصول ومعرفة جميع المتطلبات للطالب.

سجل الآن في فضاء الأولياء بالجزائر 2025 بكل سهولة باتباع الخطوات والشروط الموضحة، واستفد من خدمات المنصة لمتابعة تقدم أبنائك الدراسي بشكل فعال.