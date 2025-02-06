فرص التوظيف في بريد الجزائر لعام 2025: الشروط، الخطوات، ورابط التسجيل

أعلن بريد الجزائر عن فتح باب التوظيف لعام 2025، موفرًا 476 منصبًا في مختلف التخصصات، بما في ذلك مكلفي الزبائن، متعاملي البريد، سعاة البريد، وسائقي الشاحنات الثقيلة. تستمر فترة التسجيل حتى 15 فيفري 2025.

كتب محمد سعد – أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن انطلاق عملية التقديم عن الوظائف البريد الجزائري لعام 2025، حيث تم فتح باب التسجيل رسمياً اعتباراً من السبت الموافق 25 يناير 2025، وأوضح الوزير أن تلك المسابقة تأتي في إطار عقد إتفاقيتين بين قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الشعبي الوطني في مجال الرقمنة.

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كيفية التسجيل في وظائف البريد الجزائري

تأتي هذه المسابقة ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع البريد بالكفاءات الوطنية الشابة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

للتقديم علي وظائف البريد الجزائري

• الدخول إلي منصة البريد الجزائري.

• الضغط على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى الحساب الشخصي.

• الانتقال إلي قسم خدمات توظيف البريد.

• ملئ البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

• تحميل الوئائق المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.

• الضغط على تأكيد الطلب لإنهاء عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

لضمان قبول الطلبات يجب توفير المستندات التالية:

• صورة واضحة للمستند.

• صورة توضح الدرجة العلمية .

• شهادة الخدمة الوطنية للذكور فقط.

• تؤكد القدرة على القيام بالمهام المطلوبة.

• عدد صورتين حديثتين بخلفية بيضاء.

تنوع الوظائف المتاحة

تشمل مسابقة البريد الجزائري لعام 2025 حوالي 476 وظيفة متنوعة، حيث كل شخص من بينهم في مكانه المكلف بالتواجد فيه، ونجد أن تلك الفئات تتوزع:

• سائقين.

• مكلفين للزبائن.

• متعاملي بريد.

رابط التسجيل في مسابقة بريد الجزائر 2025

• يمكن للراغبين في تقديم الدخول إلي المنصة الرسمية للبريد الجزائري واتباع الخطوات المذكورة لضمان تقديم طلباتهم بشكل صحيح.

• تعد هذه الفرضة خطوة إيجابية لتعزيز القطاع وتوفير فرص عمل للشباب الجزائري .

أهمية التوظيف في البريد الجزائري

• تعد هذه المسابقة خطوة استراتيجية لتطوير قطاع البريد وتعزيز خدماته بما يلبي تطلعات المواطنين والمؤسسات في الجزائر.

• الاعتماد علي الكفاءات الوطنية الشابة التي تساهم فقط في تحسين جودة الخدمات البريدية، وتساعد على دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل مستدامة للشباب وغيرهم من راغبي العمل.

• تأتي هذه المبادرة إستجابة للتوجهات الحكومية نحو التحديث الرقمي للبريد وتقديم خدمات متكاملة تشمل التعاملات المالية والخدمات اللوجستية.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق بريد الجزائر لعام 2025. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه للتسجيل قبل 15 فيفري 2025، وكن جزءًا من مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات البريدية في الجزائر.