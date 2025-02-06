كيفية الاطلاع على كافة نتائج الطلاب عبر تسجيل الدخول في فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر

أصبح بإمكان أولياء التلاميذ في الجزائر متابعة أداء أبنائهم الدراسي بكل سهولة من خلال منصة “فضاء أولياء التلاميذ”. توفر هذه المنصة الإلكترونية إمكانية الاطلاع على جميع نتائج الامتحانات والتقارير المدرسية عبر تسجيل الدخول بحساب شخصي، مما يسهل على الأسر متابعة تقدم أبنائهم بشكل دوري ودقيق.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن منصة فضاء أولياء الأمور والتي يمكن من خلالها الاعتياد على تجربة رقمية تعليمية متميزة لجميع أولياء الطلاب، وذلك حتى يتمكنوا من متابعة التقدم العلمي لأبنائهم ومقدار تحصيلهم الدراسي، ومدى استفادة الطلاب من المناهج التي يدرسونها والقدرة الاستيعابية لدى أبنائهم.

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كيفية الوصول إلى منصة فضاء والانضمام لها

يمكن الانضمام إلى منصة فضاء الرقمية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة، ثم اتباع الخطوات التالية:

• القيام بإعداد حساب جديد خاص بولي الأمرز

• يتم كتابة بيانات الطالب أو الطالبة.

• الدخول إلى حسابه والتعرف على مستوى الطالب.

• متابعة مستوى الطالب ودرجاته عن كثب وفي وقت حدوثه.

مميزات منصة فضاء الرقمية

تتميز المنصة بالكثير من المميزات التي رغبت الدولة في حصول أولياء الأمور عليها لمتابعة الأبناء، تلك المميزات استطعنا تضمينها في النقاط التالية:

• متابعة أولياء الأمور لمستوى الأبناء في أي وقت.

• ارتباط الآباء بالمدرسة وتوثيق العلاقات والثقة بينهم.

• متابعة أولياء الأمور لجهود المدرسة في اختيار المدرسين.

• منح الثقة الكاملة لأولياء الأمور للتدخل في التعديلات أو الملاحظات التي يمكن من خلالها الوصول إلى مستوى أفضل.

• مشاركة أولياء الأمور في جميع التفاصيل اليومية من خلال التطبيق، وكذلك إمكانية المشاركة الفعالة من خلال التقييم النهائي لأولياء الأمور.

• تقديم الكثير من الفعاليات التي تساعد الطلاب على الارتقاء بالمستوى العلمي لهم.

• تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة مع زملائهم في بعض الأنشطة الهامة بالمدرسة.

شروط التسجيل في فضاء أولياء الأمور

• أن يكون أولياء الأمور جزائريي الجنسية.

• إتاحة شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

• أن يكون ولي الأمر مقيم في الجزائر.

• أن يكون الطالب تابع لمدرسة حكومية داخل الولاية التي يقطن بها.

• إتاحة الهوية الجزائرية لكل من الأب والأم.

• تقديم الوثائق التي تثبت إقامة الأسرة بشكل كامل داخل الجزائر دون التواجد في دولة أخرى.

خدمات منصة فضاء

• تبادل الخبرات المتاحة بين المدرسة وأولياء الأمور في تحسين الخدمات المقدمة من المنظومة التعليمية.

• إمكانية توفير كشوفات النقاط الخاصة بالطلاب بشكل مفصل.

تسجيل الدخول إلى فضاء أولياء التلاميذ في الجزائر يتيح لك فرصة متابعة نتائج أبنائك بشكل فوري وسهل. تأكد من إنشاء حسابك وتحديث بياناتك لضمان الوصول السريع إلى كافة المعلومات الدراسية