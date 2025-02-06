البوابة التعليمية في سلطنة عمان: خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بسهولة

تسهل البوابة التعليمية في سلطنة عمان عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية. من خلال خطوات بسيطة، يمكن لأولياء الأمور والطلاب الوصول إلى النتائج الدراسية بسرعة ودقة، مما يعزز من تجربة المتابعة الأكاديمية عبر المنصات الرقمية الحديثة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب 2025 في سلطنة عمان، فهي تعتبر البوابة التعليمية الرسمية المصدر الأساسي للوصول إلى النتائج لكافة المراحل الدراسية، كما أكدت وزارة التربية والتعليم العمانية أن عمليات التصحيح تمت بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة لجميع الطلبة، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا قريبًا فسنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 2025.

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نتائج الطلاب سلطنة عمان

تتيح البوابة التعليمية العمانية إمكانية الوصول إلى نتائج الطلاب بسهولة من خلال خطوات بسيطة، وذلك فور إعلان النتائج رسميًا ويمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة التعليمية.

اضغط على خيار “تسجيل الدخول” وأدخل بياناتك (اسم المستخدم وكلمة المرور).

اختر قسم “خدمات الطلاب” من القائمة الرئيسية.

انقر على خيار “نتائج الطلاب”.

أدخل المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم المدني.

اضغط على زر “عرض النتيجة” لمشاهدة تفاصيل الدرجات وكشف النقاط لكل مادة.

بعد اتباع هذه الخطوات ستظهر النتيجة بشكل مفصل مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على تقييم الأداء الأكاديمي بدقة.

تنزيل تطبيق ولي الأمر لمتابعة نتائج الطلاب 2025

بالإضافة إلى البوابة التعليمية، توفر وزارة التربية والتعليم تطبيق ولي الأمر الذي يتيح لأولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم فور صدورها حيث يمكن تحميل التطبيق بسهولة باتباع الخطوات الآتية:

بالنسبة للأندرويد الدخول إلى متجر جوجل بلاي.

البحث عن تطبيق “ولي الأمر عمان”.

لأجهزة iOS (آيفون):

الدخول إلى متجر آب ستور.

البحث عن التطبيق باستخدام نفس الاسم.

اختر التطبيق الرسمي الذي يحمل شعار وزارة التربية والتعليم العمانية.

قم بتحميل التطبيق وتثبيته على جهازك.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد:

افتح التطبيق وسجل الدخول باستخدام بياناتك كولي أمر.

في حال عدم وجود حساب مسبق، يمكنك إنشاء حساب جديد بسهولة.

بمجرد تسجيل الدخول ستتمكن من متابعة نتائج الطلاب 2025 بشكل لحظي بالإضافة إلى الاستفادة من العديد من الخدمات التعليمية الأخرى المتاحة عبر التطبيق.

تقدم البوابة التعليمية في سلطنة عمان طريقة ميسرة للحصول على نتائج الطلاب في أي وقت ومن أي مكان. احرص على متابعة الخطوات الصحيحة لضمان الوصول السريع والدقيق إلى نتائج أبنائك الدراسية