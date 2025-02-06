أرامكو السعودية تعلن أسعار الوقود والبنزين لشهر فبراير 2025: زيادات غير مسبوقة

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار الوقود والبنزين لشهر فبراير 2025، والتي شهدت زيادات غير مسبوقة أثارت اهتمام المستهلكين والمراقبين الاقتصاديين. تأتي هذه التغيرات في إطار مراجعة الأسعار الشهرية التي تعتمد على تقلبات السوق العالمية وأسعار النفط الخام.

كتب محمد سعد – زاد البحث حول أسعار البنزين وتتصدر أرامكو قائمة محركات البحث المتنوعة بعد الإعلان الذي أصدرته الشركة أرامكو تم تحديد الأسعار الجديدة للبنزين مع بداية العام وتعد شركة أرامكو من الشركات الرائدة في مجال خدمات الوقود وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية وأعلنت شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين التي تم اتخاذها خلال اجتماعها في بداية السنة وأوضحت الشركة أنها تراجع أسعار البنزين بشكل شهري مشيرة إلى زيادة في أسعار الديزل وتعتبر هذه الزيادة جزءا من الارتفاعات غير العادية في أسعار البنزين في الوقت الحالي ومن المهم أن نوضح أنه بعد إعلان شركة أرامكو عن سعر الديزل في السعودية في عام 2025 وذكرت مجموعة من الشركات في المملكة أنها تلقت إشعارا من شركة أرامكو بخصوص تقرير حول ارتفاع جديد في أسعار الوقود المخصص للمصانع ومن المتوقع أن تترك هذه الزيادة أثرها على السوق المحلي حيث يتوقع الخبراء أن تظهر تأثيراتها في الربع الأول من عام 2025 وستؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار بعض المنتجات الغذائية والسلع الأخرى في السوق.

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أسعار البنزين أرامكو

تقوم الجهات المعنية في شركة أرامكو بتحديد أسعار الوقود في بداية كل شهر وقد أبلغت الشركة هذا الشهر عن زيادة في سعر الديزل ونظرا للاهتمام المتزايد بأسعار البنزين في شركة أرامكو بعد الزيادة الأخيرة في بداية السنة سنقوم بعرض التفاصيل على النحو التالي:

وصل سعر لتر البنزين 91 في شركة أرامكو إلى حوالي 2.18 ريال سعودي.

بلغ سعر لتر البنزين 95 في شركة أرامكو حوالي 2.33 ريال سعودي.

سجل سعر لتر الديزل لدى شركة أرامكو نحو 1.15 ريال سعودي.

أسعار اسطوانة الغاز في السعودية

بعد ارتفاع أسعار الديزل في السعودية شهدت أسعار أسطوانات الغاز أيضا زيادة وقد أعلنت شركة أرامكو عن أسعار أسطوانات الغاز بالشكل التالي:

وصلت تكلفة أسطوانة الغاز مع المنظم في شركة أرامكو إلى حوالي 197 ريال سعودي.

وصل سعر أسطوانة الغاز المعبأة في شركة أرامكو إلى نحو 164 ريال سعودي.

تعكس أسعار الوقود والبنزين الجديدة لشهر فبراير 2025 من أرامكو التغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية. من المهم متابعة التحديثات الشهرية للبقاء على اطلاع دائم بالتغيرات التي قد تؤثر على تكاليف المعيشة والنقل…