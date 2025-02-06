خطوات سهلة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية 1446 بعد إلغاء التأشيرات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تغييرات جديدة في نظام الإقامة، حيث أصبح بإمكان الأفراد الحصول على الإقامة الدائمة من خلال خطوات بسيطة، وذلك بعد إلغاء نظام التأشيرات التقليدي. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز جذب الكفاءات والمستثمرين وتسهيل إجراءات الإقامة للمقيمين بالمملكة.

كتب محمد سعد – اكتشف كيفية الحصول على إقامة دائمة في السعودية والشروط المطلوبة لذلك حيث تعتبر هذه الإقامة واحدة من أهم أنواع الإقامات المطروحة في المملكة وتهدف المملكة من خلالها إلى استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات مما يسهم في إحداث تغييرات إيجابية في مختلف المجالات ويجب استيفاء الشروط المحددة لضمان الحصول على هذه الإقامة.

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طريقة الحصول على إقامة دائمة في السعودية

يتم تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية عبر الإنترنت باتباع خطوات سهلة وسريعة، كما هو موضح أدناه:

الدخول على موقع الإقامة المميزة السعودية.

النقر على تقدم الآن.

اختر نوع الإقامة الذي يلائم احتياجاتك مثل إقامة الموهوبين أو إقامة رجال الأعمال أو خيارات أخرى.

ثم اضغط على قدم طلبك الآن.

قم بإنشاء حساب عن طريق إدخال الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

تعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

سداد الرسوم المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية.

ثم تقديم الطلب.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها لنيل الإقامة الدائمة في السعودية وهذه الشروط تتضمن ما يلي:

يجب أن يكون لدى الفرد جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

عدم وجود أي قضايا أو أحكام جنائية في السجل الجنائي للمتقدمين.

إظهار القوة المالية من خلال تقديم بيان حساب مصرفي حديث.

إثبات خلو المتقدم من أي أمراض معدية.

الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية ومن بين هذه الوثائق:

صورة من جواز السفر الخاص بالمتقدم.

صورة شخصية حديثة.

كشف حساب بنكي لآخر 12 شهرا.

صورة من الشهادات الجامعية التي نالها المتقدم بشرط أن تكون موثقة من هيئة معترف بها.

تقرير طبي يثبت الحالة الصحية للمتقدم.

رسوم الإقامة المميزة في السعودية

حددت السلطات المختصة تكاليف الإقامة المميزة في السعودية حيث تتباين هذه التكاليف وفقا لنوع الإقامة المطلوبة وتكون الرسوم على النحو التالي:

الإقامة الدائمة قدرها 800 ريال سعودي.

الإقامة المميزة لمدة عام يمكن تجديدها قدرها 100 ألف ريال سنويا.

إقامة الكفاءات الاستثنائية وتشمل المصروفات 4000 ريال سعودي لرجال الأعمال والمستثمرين والموهوبين ومالكي الممتلكات.

توفر الإقامة الدائمة في المملكة 1446 مزايا عديدة تساهم في تعزيز الاستقرار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية. تأكد من اتباع الخطوات المطلوبة بدقة لضمان الحصول على إقامتك الدائمة بكل سهولة..