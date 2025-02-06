تردد قناة وناسة كيدز 2025: استمتع ببرامج لولو الجديدة مع تجربة مشاهدة مميزة

تقدم قناة وناسة كيدز محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال، حيث يمكن الآن متابعة برامج “لولو” الممتعة بجودة عالية عبر ترددها الجديد. تسعى القناة لتوفير تجربة مشاهدة مختلفة تجمع بين التعليم والتسلية، مما يجعلها الخيار المثالي للأطفال والأهالي على حد سواء.

كتب محمد سعد – ظهر التردد الجديد لقناة وناسة أطفال التي تحتوي على الرسوم المتحركة والأناشيد الدينية والأغاني المتنوعة الجميلة، وتقدم بجودة عالية وإشارة قوية وتصنف قناة وناسة من بين القنوات الفضائية الأكثر انتشاراً وشعبية لتقديم الأغاني التي يحبها ملايين الأطفال.

إقرأ ايضاً : استمتع بوقت المرح مع تردد قناة وناسة أطفال 2025 الجديد لمتعة بلا حدود

تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة وناسة لولو بثها دون انقطاع، ودون رسوم إضافية أو تشويش على البث، وذلك لأن لها الكثير من المشاهدين في الكثير من الدول العربية، حيث أصبحت القناة تقدم الكثير من البرامج الشيقة والهامة للأطفال، كما يستفيد منها الكبار أيضاً.

• التردد:11470.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل التصحيح الأخطاء: 6\5.

• الجودة:HD.

تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات

• التردد: 11270.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الأخطاء: 4\3.

• الجودة:HD.

كيفية تنزيل القناة بتردد الجديد

• الضغط على زر القائمة الموجودة في جهاز التحكم.

• الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار إضافة تردد.

• إدخال تردد القناة وباقي التفاصيل.

• ستظهر القناة، ثم يتم إجراء بحث يدوي لتظهر القناة ضمن القائمة المتاحة.

• الضغط على زر حفظ القناة.

معلومات عن قناة وناسة

قناة وناسة مشهورة باسم لولو وميدو وأحداثهم سوياً وهي عبارة عن شخصيات كرتونية والأحداث الخاصة بهم والأفكار المقدمة للأطفال، كما تقدم برامج متميزة وأغاني ممتعة ومسلية للأطفال، وتعرض بدون فواصل وهو محتوى ثقافي بسيط ليؤثر في الأطفال.

برامج قناة وناسة أطفال

• برنامج لولو الشاطرة.

• برنامج لوليات صغار.

• برنامج مين سرق جزمة لولو.

• برنامج روق روق.

• برنامج ميدو سرق لولو.

مميزات قناة وناسة للأطفال

• تقدم القناة محتواها دون مقابل أو رسوم أو تشويش.

• المحتوى مناسب لجميع الأطفال بمختلف الأعمار.

• لا تحتوي القناة على أي مشاهد عدوانية، أو سلوكيات سيئة، أو كلمات بذيئة.

أشهر الأغاني الموجودة على القناة

• يا لولو فيه نونو.

• لولو عايزة ماما.

• مين حبيب بابا.

• مين اللي سرق الجزمة.

• شيكا السراقة.

• بيب بيب.

• وناسة وناسة.

• عمو الشرطي في المستشفى.

• لا تفتح الباب يا لولو.

• شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

احرص على ضبط تردد قناة وناسة كيدز الجديد للاستمتاع ببرامج “لولو” الشيقة والمحتوى المميز الذي يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع آفاقهم.