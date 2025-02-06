تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2025 لمتابعة جميع البرامج الوثائقية بجودة عالية

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الوثائقية التي تقدم محتوى غنيًا بالمعلومات حول الطبيعة، العلوم، والتاريخ. مع التحديث الجديد لتردد القناة في عام 2025، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج الوثائقية بجودة صورة وصوت أفضل، مما يتيح تجربة مشاهدة أكثر وضوحًا وواقعية لعشاق الاستكشاف والمعرفة.

كتب محمد سعد – تأسست قناة ناشيونال جيوغرافيك عام 2009،و هي قناة متخصصة في عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن عالم البحار والحيوانات. ولما لهذا الموع من الأفلام من متابعين ومعجبين، فقد حيظت القناة بقاعدة جماهيرية كبيرة من المهتمين بهذا النوع من الأفلام، لما لها من طريقة جديدة وحقيقية وسلسة فى تقديم المعلومة من خلال عرض حقيقى للمعلومة على هيئه مشاهد مرئيه.

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معلومات هامة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك الكثير من البرامج الهامة والتي تناقش الكثير من القضايا التي تلفت أنظار الكثيرين من جماهير القناة في جميع الدول، حيث تعمل على تقديم برامج ترفيهية، استكشافية، علمية، بحث في جميع المجالات عن كل شيء جديد، كما أنها احتلت الصدارة بجميع البرامج التي تقوم بتقديمها حيث أنها أول قناة تقدم هذا المحتوى الرائع والذي لاقى الكثير من القبول لدى الجميع.

أهداف تسعى لها قناة ناشيونال جيوغرافيك

• الوصول لمكانة مرموقة بين جميع القنوات الوثائقية، ولقد وصلت بالفعل للصدارة.

• توثيق الكثير من الأماكن والمحتوى الجيد والذي يستفيد منه الكثيرين.

• الوصول إلى جمهور في جميع أنحاء العالم.

• الوصول إلى حد كبير من الثقافة التي يتم عرضها من خلال شاشة القناة في جميع الأوقات.

• إتاحة فرصة مشاهدة برامج القناة على مدار الساعة دون اشتراك أو تشويش.

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة:11411.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناه: .11804

معدل الترميز: 27500.

جهة الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : 4/3.

طريقة تثبيت القناة على جهاز الإستقبال

يمكنك إضافة قناة ناشونال جيوغرافيك بسهولة ، من خلال اتباع الخطوات الآتية :

• الضغط على خيار الإعدادات ثم اختيار رمز إضافة تردد جديد.

• إدخال البيانات الخاصة بالقمر الصناعى المتاح لك.

• اختيار القمر الصناعى الخاص بك تم النقر على زر البحث.

• سوف تظهر القناة فور تجميعها ، ثم استمتع برحلة حقيقية فى عالم البحار والحيوان.

أهم برامج ناشونال جيوغرافيك :

• الأرض.

• العيش الحر.

• هجرات عظمى.

• كنوز مصر المفقودة.

• أوروبا من الأعلى.

لا تفوت فرصة متابعة أحدث البرامج الوثائقية عبر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2025. اضبط جهاز الاستقبال الخاص بك واستمتع برحلة معرفية مذهلة عبر عوالم الطبيعة والعلوم.