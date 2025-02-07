نتائج تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية

تانطلقت تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، حيث تم استعراض أداء الطلاب في مختلف المواد الدراسية، مما يعكس مستوى التحصيل العلمي وتقدمهم الأكاديمي مع بداية هذا الفصل.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على ننشر أداءات تقييمات الأسبوع الأول من الترم الثاني للمرحلة الابتدائية، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أعلنت ، الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات للأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

لذلك يقدم موقع القاهرة 24، رابط الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات للأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2025.

رابط الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات للأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية

حددت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات للأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025

جدير بالذكر، يبدأ الترم الثاني بالمدارس الحكومية والخاصة السبت 8 فبراير، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025:

8 فبراير 2025: بدء الفصل الدراسي الثاني.

– 9 مارس 2025: اختبار شهر مارس لصفوف النقل.

– 22 أبريل 2025: اختبار شهر أبريل لصفوف النقل.

– 11 مايو 2025: التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

– 18 مايو 2025: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

– 18 مايو 2025: امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل.

– 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

– 31 مايو 2025 امتحانات شهادة الإعدادية الترم الثاني.

– 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

– 26 يوليو 2025: امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

– 3 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

في الختام، يبقى ننشر أداءات تقييمات الأسبوع الأول من الترم الثاني للمرحلة الابتدائية محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تُعد هذه التقييمات خطوة مهمة في متابعة تقدم الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة.