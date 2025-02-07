الأهلي يطلق استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

بدأ النادي الأهلي استعداداته المكثفة لمواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يواصل الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني لوضع الخطة المناسبة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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يستأنف فريق تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل فريق غزل المحلة ضيفًا على نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة.

وفضل مارسيل كولر عدم منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية، واستئناف التدريبات بشكل مباشر بعد مباراة بتروجيت.

ويخوض لاعبو الأهلي الأساسيين الذين شاركوا في مباراة بتروجيت، تدريبات استشفائية من أجل التخلص من الإجهاد عقب اللقاء.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي، من أجل شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة بتروجيت.

وحقق الأهلي مساء أمس الخميس، الفوز على حساب نظيره بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز..

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره غزل المحلة، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري.

ويأتي الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 26 نقطة، جمعهم من 12 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من المسابقة المحلية.

في الختام، يبقى الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني على الجاهزية البدنية والتكتيكية.