وزيرة التنمية المحلية تناقش تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية في تدريب وتأهيل الكوادر

اجتمعت وزيرة التنمية المحلية مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتأهيل الكوادر. يهدف هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرات العاملين في القطاع المحلي لدعم جهود التنمية المستدامة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد الوكالة الألمانية التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر،

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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة ، وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة برئاسة الدكتورة رجين كوالمان مديرة الوكالة الألمانية وتوبياس جيرلاش، منسق قطاع البيئة والتحضر المستدام والطاقة بالوكالة.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد الوكالة الألمانية التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر

جاء اللقاء بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والسفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والدكتورة سهير مراد المستشارة بالوكالة وممثلين عن الوزارة والوكالة الألمانية.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال أول لقاء بين الجانبين لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية علي أرض المحافظات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الوكالة الألمانية والدعم الذي تقدمه في العديد من الملفات على أرض المحافظات والتعاون السابق مع الوزارة وبصفة خاصة في ملفات المخلفات الصلبة ومجالات التدريب للكوادر المحلية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رجين كوالمان مديرة الوكالة الألمانية بالقاهرة عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية، مشيدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تزورها للمرة الأولى منذ توليها المنصب في مصر منذ شهور قليلة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المقترحة وبصفة خاصة البناء علي التعاون السابق فيما يخص تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات الاستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال وخاصة اشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات ودعم جهود مركز سقارة للتدريب في إعداد القيادات الشابة بالمحليات والكوادر المحلية بدرجاتها الوظيفة المختلفة وتوفير بعض البرامج والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في ألمانيا.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العام بمحافظات القاهرة الكبرى وتطوير هيئة النقل العام والمواقف من خلال رفع كفاءة الأتوبيسات وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية وتنفيذ محطات للأتوبيسات للعمل بالطاقة الكهربائية وإعداد نموذج تجريبي في هذا المجال بين الجانيين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة لتطوير المجازر الحكومية علي أرض المحافظات خلال الفترة الحالية وطرحها للتشغيل من جانب شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى رغبة الوزارة في إقامة مشروع كنموذج تجريبي في أحد المجازر الجديدة المطورة لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والطاقة Bio gas من المخلفات العضوية وتوفير السماد من المخلفات الزراعية الناتجة من المجازر.

كما شهد الاجتماع استعراض مقترحات التعاون بين الوزارة والوكالة في مجال الحد من البناء العشوائي وتطوير مناطق الإسكان غير المخطط في بعض المحافظات بما يسهم في وجود مدن ومناطق خضراء وتحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق بالإضافة إلي التعاون لتعزيز المزايا النسبية لبعض القري لتنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع سياحة التنمية الريفية وزيارة نقاط مسار العائلة المقدسة التي تم تطويرها في المحافظات.

في الختام، يبقى وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد الوكالة الألمانية التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يأتي هذا التعاون ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير الكفاءات وتعزيز قدرات الكوادر المحلية، مما يسهم في تحسين أداء القطاع ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.