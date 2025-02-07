السعودية تعلن رسمياً إيقاف تنفيذ أحد أبرز برامج رؤية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن وقف تنفيذ أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، في خطوة تعكس مراجعة وتقييم مستمرين لخطط التنمية الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات الحالية والتحديات المستقبلية.

كتب محمد سعد -رسمياً وقف تنفيذ أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030

إقرأ ايضاً : البنك الأهلي السعودي يُطلق برنامجين تدريبيين متميزين: فرصة لا تُفوَّت

بعد استكماله تنفيذ خطته التي ضمنت استمرارية التقدم والإنجاز، ومساهمته في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية.

خلفية عن برنامج الاستدامة المالية

أطلق برنامج الاستدامة المالية في عام 2016 تحت مسمى “برنامج تحقيق التوازن المالي”، كأحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

هدف البرنامج إلى تطوير الأداء المالي للدولة من خلال إنشاء آلية للتخطيط المالي متوسط المدى، تسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتقديم ميزانية متوازنة.

كما سعى إلى تحقيق الانضباط المالي وتطوير المالية العامة عبر إنشاء كيانات مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

أهداف البرنامج

ركز البرنامج على عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية. رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: تحسين إدارة الموارد المالية وتوجيهها بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة.

تحسين إدارة الموارد المالية وتوجيهها بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة. تعزيز التخطيط المالي: وضع إطار مالي متوسط المدى يضمن استدامة المالية العامة.

الإنجازات المحققة حتى فبراير 2025

منذ إطلاقه، حقق البرنامج العديد من الإنجازات البارزة، منها:

تقليص عجز الميزانية: انخفضت نسبة العجز من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 2.3% في عام 2021، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في ضبط النفقات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية.

انخفضت نسبة العجز من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 2.3% في عام 2021، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في ضبط النفقات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية. إنشاء كيانات مالية فاعلة: تأسيس هيئات ومراكز متخصصة أسهمت في تحسين إدارة الدين العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

تأسيس هيئات ومراكز متخصصة أسهمت في تحسين إدارة الدين العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية. تحسين آليات التخطيط المالي: وضع إطار مالي متوسط المدى ساهم في تقليل الفجوة بين التقديرات المالية الفعلية والمخططة، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات من 16% بين 2014 و2016 إلى 4% خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

سبب إنهاء البرنامج في هذا التوقيت

جاء قرار إنهاء البرنامج بعد تحقيقه لأهدافه الأساسية في تعزيز استقرار المالية العامة للدولة، وضمان استمرارية التقدم والإنجاز، والاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية.

يعد هذا القرار خطوة مهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، ويعكس نجاح المملكة في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

المرحلة المقبلة

مع إنهاء برنامج الاستدامة المالية، تتجه المملكة نحو مرحلة جديدة من التطوير الاقتصادي، مستندة إلى الأسس المالية المتينة التي أرساها البرنامج.

من المتوقع أن يستمر التركيز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

يعد إنهاء برنامج الاستدامة المالية بعد تحقيقه لأهدافه خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030.

من خلال الإنجازات المحققة، وضعت المملكة أسس قوية لاستدامة المالية العامة، مما يمهد الطريق لمزيد من التطور والنمو الاقتصادي في المستقبل.

يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة ومرونة، من خلال التركيز على المبادرات الأكثر تأثيراً وفعالية في دفع عجلة التنمية المستدامة.