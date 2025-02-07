رسمياً: وقف صرف التعويضات على العقارات في أحياء مشروع تطوير جدة وإزالة العشوائيات

أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية رسمياً عن قرار وقف صرف أي تعويضات على العقارات الواقعة في الأحياء التي يشملها مشروع تطوير جدة وإزالة العشوائيات. ويأتي هذا القرار في إطار الخطط الرامية لتسريع وتيرة التطوير وتحقيق أهداف تحسين المشهد الحضري والبنية التحتية.

كتب محمد سعد – أعلنت أمانة محافظة جدة، على لسان متحدثها الرسمي محمد البقمي، أنه لن يتم صرف أي تعويضات لملاك المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة.

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لن يتم صرف أي تعويضات على العقارات في هذه الاحياء التي شملها مشروع تطوير جدة

دعت الأمانة الملاك إلى التعاون معها لإزالة هذه المباني حفاظًا على السلامة العامة.

تفاصيل الإعلان

أوضح البقمي، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الأمانة بدأت في حصر المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة، حيث تم رصد 263 مبنى في الفيصلية و88 مبنى في الربوة.

تم وضع إشعارات على هذه المباني تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

مهلة الإزالة

منحت الأمانة ملاك المباني مهلة لمدة شهر لإزالة المباني الخطرة. في حال عدم التزام الملاك بالإزالة خلال هذه المهلة، ستتولى الأمانة تنفيذ الإزالة على نفقة المالك.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الأمانة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في البيئة العمرانية.

أسباب عدم صرف التعويضات:

أشار البقمي إلى أن بعض هذه المباني تم بناؤها دون تراخيص بناء وغير مطابقة للكود السعودي، مما يشكل خطر كبير على السكان.

لذلك، لا توجد تعويضات للملاك على هذه المباني، ويتعين عليهم التعاون مع الأمانة لإزالتها حفاظا على السلامة العامة.

التعامل مع الأسر السعودية المقيمة

في حال وجود أسر سعودية تقيم في إحدى هذه المباني، سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير سكن بديل وفقًا للاشتراطات المطلوبة، لضمان سلامة وراحة هذه الأسر.

خلفية عن مشروع تطوير جدة وإزالة العشوائيات

تأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع تطوير جدة الذي يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية والقضاء على المناطق العشوائية التي تشكل خطر على السكان.

يشمل المشروع إزالة المباني غير النظامية والآيلة للسقوط، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مساكن آمنة ومناسبة للمواطنين.

أهمية التعاون مع الأمانة

دعت الأمانة جميع الملاك إلى التعاون معها في تنفيذ هذه الإجراءات، نظرا لأهميتها في الحفاظ على السلامة العامة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن انهيار هذه المباني.

كما تؤكد الأمانة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الحياة في مدينة جدة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان.

تؤكد أمانة جدة على ضرورة إزالة المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة دون تقديم تعويضات للملاك، نظرًا لخطورتها على السلامة العامة.

تشدد على أهمية تعاون الملاك في هذا الشأن، مع التأكيد على توفير السكن البديل للأسر السعودية المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يعكس هذا القرار التزام الجهات المختصة بتنفيذ مشاريع تطوير جدة وفق الخطط المقررة، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي لدعم جهود تحسين البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة.