بقرار رسمي: السجن 5 سنوات عقوبة استخدام كلمات معينة في أماكن العمل المختلطة بالسعودية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يستخدم كلمات معينة في أماكن العمل المختلطة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز بيئة العمل المهنية، وضمان احترام القيم الأخلاقية والمعايير السلوكية في أماكن العمل.

كتب محمد سعد – كشف المحامي والمستشار القانوني مروان الجابري عن تحذير قانوني خطير يتعلق بتعامل الموظفين مع زميلاتهم في بيئة العمل، حيث أكد أن استخدام كلمات أو تصرفات تحمل دلع أو تميع قد يعرض الموظف للمسائلة القانونية.

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استخدام هذه الكلمات في اماكن العمل المختلطة في السعودية عقوبته السجن

وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات تعتبر من ضمن أفعال التحرش التي قد تترتب عليها عقوبات قانونية قاسية.

التحرش باللفظ والتصرفات في بيئة العمل: تجنب العبارات المزعجة

وفي تصريحاته التي جاءت خلال مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح الجابري أن ما قد يراه البعض تصرف عفوي أو عادي، قد يصنف كتحرش جنسي. وأكد أنه إذا كان الموظف يعمل في بيئة مختلطة بين الرجال والنساء، فيجب عليه أن يتجنب استخدام أي عبارات فيها تدليل أو تميع.

وبين على سبيل المثال أن قول مثل “يا سوسو كيف حالك اليوم؟” قد يعتبر تصرفا غير لائق يعاقب عليه القانون، وأضاف أن هذه التصرفات تشمل أيضًا الكلمات التي تحمل مدلول جنسي أو دلع مفرط، مثل استخدام ألقاب مثل “يا قلبي” أو “يا حبيبتي”.

العقوبات القانونية: السجن والغرامة تصل إلى 3 مليون ريال

كما تحدث المحامي مروان الجابري عن العقوبات الصارمة التي قد تفرض على الموظف الذي يتورط في مثل هذه الأفعال، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة مالية تقدر بـ 3 مليون ريال سعودي، أو قد يتم تطبيق العقوبتين معًا.

كما أشار إلى أنه يمكن أن يتم فصل الموظف من وظيفته إذا ثبت عليه ارتكاب تصرفات غير لائقة.

توصية بتوخي الحذر في التعامل مع الزميلات

وفي نهاية تصريحاته، شدد الجابري على ضرورة أن يتحلى الموظف بالاحترام الكامل تجاه زميلاته في العمل، مطالبًا إياهم بالابتعاد عن التصرفات التي قد تفسر بشكل خاطئ.

كما نصح الموظفين بأن يتعاملوا مع زميلاتهم باستخدام أسمائهن فقط، دون أي إضافات شخصية أو عبارات غير لائقة.

وحث على أن يتم الحفاظ على الاحترام المتبادل، خاصة في المحادثات الإلكترونية، حيث يجب تجنب إرسال قلوب حمراء أو أي رموز تحمل مدلولات غير مهنية.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يزداد فيه الاهتمام بالمساواة والاحترام في بيئات العمل، حيث تسعى العديد من الدول لتطبيق قوانين تحمي الأفراد من التحرش، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، وتضمن بيئة عمل خالية من أي نوع من التمييز أو الإيذاء.

يؤكد هذا القرار حرص المملكة على خلق بيئة عمل صحية وآمنة تحترم القيم الأخلاقية، مع تشديد العقوبات على أي سلوكيات غير لائقة لضمان الالتزام بالضوابط المهنية في مختلف القطاعات.