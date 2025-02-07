السعودية تبدأ تطبيق إجراءات جديدة لعبور الشاحنات ومركبات النقل عبر المنافذ الحدودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بعبور الشاحنات ومركبات النقل عبر المنافذ الحدودية، وذلك اعتبارًا من اليوم. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز انسيابية حركة النقل وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان سلامة وأمان العبور.

كتب محمد سعد – تعد عملية عبور المركبات عبر المنافذ الجمركية من العمليات الحيوية التي تتطلب الالتزام بالعديد من الشروط والإجراءات القانونية لضمان سير الأمور بسلاسة ومنع حدوث أي تأخير أو مشاكل قد تؤثر على حركة المرور التجارية أو الشخصية.

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السعودية تعلن إجراءات جديدة حول عبور الشاحنات ومركبات النقل عبر المنافذ الحدودية

تشهد المنافذ الجمركية عمليات تفتيش دقيقة تتعلق بالمركبة والبضائع المصاحبة لها، لذا من الضروري على جميع السائقين والمستوردين والمصدرين أن يكونوا على دراية تامة بهذه المتطلبات لتجنب العقوبات أو التأخيرات غير الضرورية.

في هذا السياق، نسلط الضوء على الشروط الرئيسية التي يجب أن يتبعها كل من يريد عبور المنافذ الجمركية.

شروط عبور المركبات عبر المنفذ الجمركي

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يتأكد منها كل قائد مركبة قبل عبور المنفذ الجمركي.

أولى هذه الشروط هي التأكد من سريان صلاحية رخصة سير المركبة وكذلك رخصة القيادة الخاصة بالسائق.

على السائق أيضًا أن يكون هو مالك المركبة أو أن يكون معه تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة.

كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، والتي تلزم السائقين بحمل رخصة القيادة واستمارته أثناء قيادة المركبة عبر المنافذ.

الإجراءات الخاصة بعبور المركبات مع البضائع

عند عبور المركبات التي تحمل بضائع عبر المنافذ الجمركية، تتباين الإجراءات المطلوبة وفقًا لنوع البضائع والمركبة نفسها.

على سبيل المثال، تتطلب بعض البضائع إجراءات تفتيش إضافية أو توفير مستندات خاصة مثل فواتير الشراء أو شهادات المنشأ.

لذلك، يجب على السائقين والمستوردين التأكد من استكمال كافة المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير أثناء مرورهم عبر المنافذ.

إجراءات استيراد الدراجات النارية

فيما يخص الدراجات النارية، وضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تختلف المتطلبات حسب سعة المحرك. فإذا كانت سعة المحرك أقل من 150 cc، يتم طلب فاتورة وشهادة منشأ، بينما إذا كانت سعة المحرك أكبر من 150 cc، فيجب تقديم شهادة تصدير مصحوبة بمطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

كما أكدت الهيئة أنه لا يسمح بدخول الدراجات النارية إلى المملكة دون أن يكون لها رقم هيكل، كما أوضحت أنه لا يشترط سنة صنع معينة، مما يتيح مرونة في استيراد الدراجات النارية بموديلات مختلفة.

تعتبر معرفة الشروط والإجراءات المتعلقة بعبور المركبات عبر المنافذ الجمركية أمر بالغ الأهمية لجميع السائقين والمستوردين والمصدرين في المملكة العربية السعودية.

من خلال الالتزام بتلك الشروط والتأكد من استكمال كافة المستندات المطلوبة، يمكن تجنب العقوبات والتأخيرات التي قد تحدث أثناء عبور المنافذ.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية المستمرة لتطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة المنافذ الحدودية، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع ودعم التجارة الإقليمية والدولية.