المركز الوطني للأرصاد يكشف موعد انتهاء آخر موجة باردة في شتاء 1446-2025 والمناطق المتأثرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن تفاصيل آخر موجة باردة لهذا الشتاء 1446-2025، موضحًا عدد الأيام المتبقية حتى نهايتها والمناطق التي ستتأثر بانخفاض درجات الحرارة. تأتي هذه المعلومات في إطار حرص المركز على تنبيه المواطنين والمقيمين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة التقلبات الجوية.

كتب محمد سعد – في المملكة العربية السعودية، يعتبر الطقس الشتوي من المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين والمقيمين، خاصة مع التقلبات الجوية المتواصلة التي يشهدها فصل الشتاء، من بين الأسئلة الأكثر طرح في هذه الفترة هو موعد انتهاء فصل الشتاء، لا سيما بعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد عن آخر موجة باردة في هذا العام، والتي ستنتهي في غضون 30 يوم فقط.

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الوطني للأرصاد يعلن كم يوم باقي على أخر موجة باردة في شتاء 1446 – 2025

هذا التوقيت يتزامن مع فترة انتقالية في الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا، لتفسح المجال لبداية فصل الربيع.

تاريخ انتهاء فصل الشتاء 2025 في السعودية

أكد خبراء الأرصاد الجوية في المملكة أن فصل الشتاء في السعودية لهذا العام 2025 سينتهي وفقًا للتقويم الفلكي في 21 مارس، حيث يبدأ فصل الربيع رسميًا.

ورغم أن هذا هو التاريخ الفلكي المحدد، تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تدريجيًا في غضون 30 يومًا فقط.

ومع ذلك، ستظل الأجواء الباردة مستمرة لفترة معينة، لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية من المملكة، إضافة إلى المنطقة الوسطى.

في مدينة الرياض على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 10 درجات مئوية، مع احتمال حدوث تساقط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في بعض المناطق.

كما ستشهد المناطق الجنوبية والغربية درجات حرارة أدنى من المعتاد، مما يعكس تباين واضح في الطقس بين مختلف أجزاء المملكة.

مراحل فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية

يمر فصل الشتاء في السعودية بعدة مراحل متغيرة، كل مرحلة تحمل معها تقلبات جوية خاصة بها.

تبدأ هذه المراحل مع موسم المربعانية، الذي يبدأ في 21 ديسمبر ويستمر حتى 14 يناير، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل الأجواء باردة جدًا.

ثم يأتي موسم الشبط من 15 يناير حتى 9 فبراير، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، ويلاحظ حدوث تجمد أو صقيع في بعض المناطق.

أخيرًا، يبدأ موسم العقارب في 10 فبراير ويستمر حتى 20 مارس، حيث يمر الطقس بتقلبات متواصلة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يشهد تحولات جوية مفاجئة وتغيرات في الطقس من وقت لآخر.

متى تنتهي موجة البرد في السعودية؟

تستمر موجات البرد في المملكة عادة حتى نهاية شهر فبراير، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا مع اقتراب فصل الربيع.

وبحلول هذا الوقت، تتغير الظروف الجوية بشكل ملحوظ، وتبدأ المملكة في الاستعداد لموسم الربيع المعتدل.

ووفقًا للتوقعات، فإن الأجواء الباردة ستستمر في بعض المناطق حتى نهاية الشهر، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع بدء التحسن التدريجي في درجات الحرارة بعد ذلك.

كيف هو الشتاء في السعودية؟

الشتاء في المملكة العربية السعودية يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة خلال النهار، حيث تشهد العديد من المناطق أجواء باردة في الصباح والمساء، في حين تتراوح درجات الحرارة في معظم الأحيان بين المعتدل والبارد. أ

ما في الليل، فتزداد البرودة بشكل ملحوظ، حيث قد تشهد بعض المناطق درجات حرارة منخفضة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الشتاء في السعودية بهطول الأمطار المتفاوتة في بعض المناطق، مما يساهم في تحسين الحالة الجوية بشكل عام.

هل الجو بارد في السعودية في شهر ديسمبر؟

نعم، يشهد شهر ديسمبر بداية فصل الشتاء في السعودية، وهو شهر يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ومع بداية هذا الشهر، تبدأ الأجواء في العديد من المدن السعودية بالتحول إلى الباردة، خاصة في المناطق التي ترتفع عن سطح البحر، مثل المناطق الجبلية في عسير والطائف، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة للغاية مقارنة ببقية المناطق.

يوصي المركز الوطني للأرصاد الجميع بمتابعة تحديثات الطقس أولاً بأول والالتزام بإرشادات السلامة لتجنب أي مخاطر ناتجة عن الموجة الباردة الأخيرة لهذا الموسم الشتوي.