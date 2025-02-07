رسميًا: خدمات جديدة في أبشر تلغي المعاملات الورقية وزيارة المقرات الحكومية بدءًا من اليوم

أعلنت منصة أبشر رسميًا عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى إنهاء الحاجة للمعاملات الورقية وزيارة المقرات الحكومية بشكل نهائي، وذلك ابتداءً من اليوم. تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.

كتب محمد سعد – أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة “أبشر”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

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خدمات جديدة في أبشر تنهي المعاملات الورقية

هدف هذه الخطوة إلى تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين.

تفاصيل الخدمات الجديدة

طلب سجل الأسرة (بدل تالف أو مفقود): تتيح هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية التقدم بطلب للحصول على سجل أسرة جديد في حال فقدان أو تلف النسخة الأصلية، وذلك عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

إصدار شهادات الميلاد والوفاة للأسر الحاضنة: تمكن هذه الخدمة الأسر الحاضنة من إصدار شهادات الميلاد والوفاة للأطفال المحتضنين إلكترونيًا، مما يسهل عليهم الحصول على الوثائق الرسمية بسرعة وكفاءة.

إصدار شهادة الوفاة عبر تطبيق “أبشر” للهواتف الذكية: تتيح هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية إصدار شهادة الوفاة مباشرة من خلال تطبيق “أبشر” على الهواتف الذكية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية.

أهداف المبادرة

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الأحوال المدنية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

تعزيز التحول الرقمي: من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.

رفع كفاءة الخدمات الحكومية: من خلال تسريع وتبسيط العمليات الإدارية وتقديم حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بكفاءة عالية.

تحسين تجربة المستفيد: من خلال توفير خدمات إلكترونية سهلة الوصول والاستخدام، مما يعزز رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

خلفية عن منصة “أبشر”

تعد منصة “أبشر” إحدى المبادرات الرائدة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تقدم أكثر من 280 خدمة إلكترونية لملايين المستخدمين، هدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديمها.

التعاون مع “سدايا”

تأتي هذه التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية، والاستفادة من القدرات التقنية المتقدمة لتحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات.

كيفية الاستفادة من الخدمات الجديدة

يمكن للمستفيدين الوصول إلى هذه الخدمات عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”: من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية.

اختيار الخدمة المطلوبة: مثل “طلب سجل الأسرة” أو “إصدار شهادة ميلاد” أو “إصدار شهادة وفاة”.

اتباع التعليمات وإدخال المعلومات المطلوبة: مثل البيانات الشخصية والمستندات الداعمة.

تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا: حيث يمكن للمستفيد متابعة حالة الطلب واستلام الوثائق إلكترونيًا أو عبر البريد.

التأثير المتوقع

من المتوقع أن تسهم هذه الخدمات الجديدة في:

تقليل الازدحام في مكاتب الأحوال المدنية: من خلال توفير بدائل إلكترونية تسهل الوصول إلى الخدمات.

تسريع إنجاز المعاملات: من خلال تقليل الوقت المستغرق في تقديم الطلبات والحصول على الوثائق الرسمية.

تعزيز الشفافية والكفاءة: من خلال تقديم خدمات إلكترونية موثوقة وفعالة.

تعد هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتقديم خدمات حكومية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بكفاءة وسهولة.

من خلال هذه المبادرات، تسعى الأحوال المدنية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز رضا المستفيدين.

تؤكد منصة أبشر استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية لدعم مسيرة التحول الرقمي في السعودية وتوفير تجربة مميزة وسهلة للمستفيدين دون الحاجة للإجراءات التقليدية.