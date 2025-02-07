عرض مذهل من جرير: خصم 1600 ريال على سامسونج جالكسي S24 ألترا مع خيارات تقسيط مريحة

أعلنت مكتبة جرير عن عرض جديد ومميز على هاتف سامسونج جالكسي S24 ألترا، حيث تقدم خصمًا يصل إلى 1600 ريال مع إمكانية الاستفادة من خيارات التقسيط الشهري المريحة. يأتي هذا العرض كفرصة مثالية لعشاق الهواتف الذكية للحصول على أحدث التقنيات بأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – مكتبة جرير إحدى أكبر مكتبات الكتب والإلكترونيات في الوطن العربي، تقدم عرضًا رائعًا هذا الأسبوع على هاتف سامسونج جالكسي إس 24 الترا حيث يمكن للمشترين الحصول على الهاتف بخصم يصل إلى 1600 ريال سعودي خطفاد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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تفاصيل العرض

السعر بعد الخصم: 4,299 ريال سعودي بدلًا من 5,899 ريال سعودي، مما يعني خصم 27% عن السعر الأصلي.

التقسيط: يمكن للمشترين تقسيط سعر الهاتف على دفعات شهرية تصل إلى 36 شهرًا.

شركات التمويل: تشترك جرير مع شركات تمويل معروفة مثل تابي، تمارا، الوطنية، وإمكان، مما يسهل عملية التقسيط دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إس 24 الترا

تم إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 من سامسونج في يناير 2024، ويتميز هاتف إس 24 الترا بالعديد من التحسينات التي تجعله خيارًا مميزًا للمستخدمين:

توفر هذه المنصة العديد من المزايا مثل تحسينات أداء الكاميرا التي تظهر بوضوح في الصور والفيديو.

مصنوع من التيتانيوم، مما يضفي على الهاتف مظهرًا أنيقًا وفاخرًا.

تحسينات كبيرة في أداء الكاميرا، مع مميزات ذكية لالتقاط الصور.

عيوب الهاتف

على الرغم من مميزات هاتف سامسونج جالكسي إس 24 الترا، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الحسبان:

سرعة شحن البطارية: لا تزال سرعة شحن البطارية متوسطة مقارنةً ببعض الهواتف المنافسة.

الذكاء الاصطناعي: يُشاع أن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمنصة Galaxy AI قد يتم حظرها بعد عام 2025.

لا تفوت فرصة الاستفادة من هذا العرض الحصري من جرير على هاتف سامسونج جالكسي S24 ألترا، حيث يمكنك الجمع بين الخصم الكبير وخيارات التقسيط الميسرة لتجربة تقنية متقدمة بأسعار في متناول يدك.