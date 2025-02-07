الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة بمختلف التخصصات مع رواتب وميزات مجزية

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، مع تقديم رواتب تنافسية وميزات مغرية. تأتي هذه الفرص ضمن جهود المؤسسة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة لدعم القطاع الصحي العسكري وتعزيز مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

كتب محمد سعد – يتطلب القبول في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للرجال والنساء توفر الشروط التي تم تحديدها من قبل القوات المسلحة، ويبحث الكثير من المواطنين عن التخصصات المطلوبة حيث تتوفر فرص العمل في العديد من المحافظات، كما يبحث الكثير عن موعد التقديم والمستندات المطلوبة في التقديم ركفظغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة

يمكن للمواطنين التقديم على وظائف مستشفى الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن طريق تسجيل الدخول عبر رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة وتنفيذ الخطوات المطلوبة لإتمام التقديم والتي تتمثل في الآتي:

أولاً الذهاب الى الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات المسلحة بالضغط هنا.

ثانياً الاطلاع على الوظائف المتاحة واختيار الوظيفة المناسبة ثم النقر على أيقونة التقديم.

ثم ملء البيانات المطلوبة للتقديم مثل العمر، الاسم بالكامل، المؤهل الدراسي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

بعد ذلك قم بتحديد جهة العمل السابقة وعدد سنوات الخبرة إن وجدت.

أخيراً رفع المستندات المطلوبة لإتمام تقديم الطلب.

شروط وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444

تم وضع شروط وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 التي يجب توفرها في المتقدمين للقبول في الوظائف على النحو التالي:

سعودي الجنسية.

في حالة أن المتقدم إلى الوظيفة متزوج يجب أن يكون متزوج من امرأة سعودية.

السن المقبول في وظائف التخصصات الطبية هو 30 سنة، بينما السن المقبول في وظائف التخصصات الأخرى هو 27 سنة.

يشترط حسن السير والسلوك .

يجب اجتياز المقابلات الشخصية.

اللياقة البدنية وتناسق الطول مع الوزن وفقاً للائحة المعلن عنها من قبل الوزارة.

يشترط إتمام المتقدم دراسته الجامعية وألا يقل التقدير العام عن جيد.

التخصصات لوظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية 2023

التخصصات لوظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية 2023 كالاتي:

طبيب استشاري أطفال.

استشاري جلدية.

استشاري عيون.

استشاري باطنة.

طبيب نائب أشعة.

،نائب أطفال.

نائب جراحة عظام.

نائب طوارئ.

نائب نساء وولادة.

طبيب مقيم في عدد من التخصصات المختلفة أشعة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، باطنة، طوارئ، جراحة عامة وطب أسرة.

ممرضة.

فني أشعة.

فني معمل تحاليل.

مسعفين.

موعد التقديم

يختلف موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تخصص إلى آخر ولكن بحد أقصى ألا تتعدى ثلاثة عشر يوماً بدايةً من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، حيث بدأ التقديم في أحد التخصصات المطلوبة في الثامن من شهر يناير 2023.

الأسئلة الشائعة حول وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للرجال والنساء

يرغب الكثير من المتقدمين على وظائف الخدمات الطبية في مستشفى القوات المسلحة للرجال والنساء، معرفة شروط وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444، وما هو موعد التقديم والتخصصات لوظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية 2023.

شروط وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 ؟

السن المقبول في وظائف التخصصات الطبية هو 30 سنة، بينما السن المقبول في وظائف التخصصات الأخرى هو 27 سنة وأن يكون سعودي الجنسية.

ما هو موعد التقديم؟

يختلف موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تخصص إلى آخر، ولكن بحد أقصى ألا تتعدى ثلاثة عشر يوماً بدايةً من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

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التخصصات لوظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية 2023؟

أعلنت وزارة الدفاع للخدمات الصحية عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة والتي من بينها طبيب استشاري اطفال، استشاري جلدية، استشاري عيون، استشاري باطنة ، طبيب نائب أشعة ممرضة، فني أشعة، فني معمل تحاليل ومسعفين أيضاً.

تدعو الخدمات الطبية للقوات المسلحة جميع الراغبين في الانضمام إلى فريق العمل للتقديم عبر الرابط المخصص، والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة التي توفر بيئة عمل مميزة وحوافز مشجعة.