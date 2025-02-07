رسميًا: الأرصاد تصدر إنذارًا أحمر بسبب العواصف الترابية في هذه المناطق السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن إصدار إنذار أحمر نتيجة توقعات بحدوث عواصف ترابية شديدة في عدد من المناطق. يأتي هذا التحذير نظرًا لشدة العواصف وتأثيرها على مدى الرؤية الأفقية وسلامة التنقل، مع دعوة المواطنين والمقيمين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كتب محمد سعد – منذ يوم أمس تم إعلان هبوب العواصف الترابية التي تأتي على أرجاء المملكة العربية السعودية بفعل قوة الرياح التي تتجاوز الـ 50 كم/ ساعة، وهي ما ستستمر حتى يوم الأحد المقبل بحسب توقعات الأرصاد.

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أما اليوم الجمعة فجاء في بيان حالة الطقس في السعودية من المركز الوطني للأرصاد تأكيد على استمرار تلك الاضطرابات على جميع الأصعدة؛ وذلك بالأخص من الأتربة التي تهبّ على هيئة عواصف في كلٍ من المنطقة الشرقية، القصيم، نجران والرياض، تلك المناطق هي ما تشهد هطول أمطار رعدية خفيفة ومتوسطة.

أيضًا تم التحذير من الضباب الذي يتكون صباحًا ومساءً على كلٍ من الباحة، مكة المكرمة وعسير فيحدّ من مستوى الرؤية، بالإضافة إلى تأكيد الأرصاد على استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الصقيع فيكون الطقس شديد البرودة مثلما هو موضح تاليًا:

يوصي المركز الوطني للأرصاد الجميع بمتابعة تحديثات حالة الطقس وتجنب التنقل غير الضروري في المناطق المتأثرة، مؤكدًا أهمية الالتزام بتعليمات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.