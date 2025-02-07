تزامنًا مع العواصف.. الزعاق يكشف السبب وراء حدة الرياح هذه الأيام والعامل المؤثر عليها

في ظل تزايد العواصف وهبوب الرياح القوية، أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق السبب الرئيسي وراء حدة الرياح التي تشهدها بعض المناطق هذه الأيام. وأشار إلى وجود عامل جوي مؤثر يساهم في تصاعد قوة الرياح وتأثيرها على الأجواء بشكل ملحوظ.

كتب محمد سعد – تعيش المملكة العربية السعودية منذ أيام قريبة حالة من الاضطرابات الجوية المختلفة؛ ولكن على رأسها تأتي الرياح عالية السرعة التي تسفر عن إطلاق العواصف الترابية في مختلف الأرجاء.

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ومن هنا قام الدكتور خالد صالح الزعاق بتسليط الضوء على تلك الرياح في حلقة خاصة في فقرة تقويم؛ حيث أوضح في البداية معناها العام فقال إنها تعني حركة الهواء من مكان إلى آخر.

ومن ثم أوضح أن هذا الهواء هو ما يتحرك مناطق ذات ضغط عالٍ إلى مناطق ذات الضغط المنخفض، وعليه أشار إلى أن الفوارق الضغطية كلما زادت فإن هذا يؤدي إلى زيادة حركة وحدة الرياح.

وبناءً على ذلك أكد الزعاق على أنه بصورة معتادة تكون الفوارق الضغطية كبيرة في المواسم الانتقالية؛ وهي الخريف والربيع.

أما الخريف فيكون مرحلة انتقالية من الصيف إلى الشتاء، والحرارة هي الأصل فيه، بينما الربيع فيتم فيه الانتقال من الشتاء إلى الصيف والبرودة هي الأصل؛ تلك التي تبدأ فعليًا من نهاية الخريف وتنتهي في آخر الربيع.

وكانت المعلومة الأهم والأخيرة هنا هي ما قالها الزعاق إن العامل الأساسي الذي يحدد البرودة، أو الحرارة أو حركة الرياح هي المسافة بين الشمس ومدار السرطان، ومدار الجدي وخط الاستواء.

أكد الزعاق أهمية متابعة نشرات الطقس وتوخي الحذر في ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الرياح القوية على الحياة اليومية.