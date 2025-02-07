انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسعودية: عيار 18 يسجل 258.76 ريال اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 258.76 ريال سعودي. يأتي هذا الانخفاض النسبي بعد ارتفاعات شهدتها الأسواق في الأيام السابقة، مما يثير اهتمام المستثمرين والمشترين في سوق الذهب المحلي.

كتب محمد سعد – تغيرات طفيفة هي ما شهدتها أسعار الذهب في السعودية في إجازة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة 7 فبراير 2025؛ وذلك من بعد أن تراجعت نسبيًا بعد الارتفاع النسبي أيضًا بالأمس.

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هذا وقد تبين أن الأصفر قد انخفاض عياراته بمقدار طفيف يبلغ تقريبًا 0.80 ريال سعودي، وهو ما نكشف عن مستجداته الناتجة على جميع العيارات والسبائك كما يلي:

الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 14 201.41 53.71 عيار 18 258.96 69.06 عيار 21 302.12 80.56 عيار 22 316.50 84.40 عيار 24 345.28 92.07 سبيكة 1 جم 379.80 101.28 سبيكة 2.5 جم 906.35 241.69 سبيكة 5 جم 1795.43 478.78 سبيكة 10 جم 3549.43 946.52 سبيكة 20 جم 7050.53 1880.14 سبيكة 50 جم 17505.48 4668.13 أونصة الذهب بيع 10739.25 2863.80 أونصة الذهب شراء 10743.00 2864.80

مع هذا التراجع الطفيف في أسعار الذهب، يُنصح المهتمون بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية.