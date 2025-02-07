هل تستحق المطلقة حديثًا دعم حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين توضح الشروط

أوضحت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن بالسعودية مدى أحقية المرأة المطلقة حديثًا في الحصول على الدعم المالي المخصص من البرنامج. وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها لضمان استحقاق المطلقة لهذا الدعم، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كتب محمد سعد – عملت خدمة المستفيدين على بيان باقة التفاصيل التي تدور حول إمكانية تسجيل النساء المطلقات في برنامج حساب المواطن، مع بيان الشروط والمتطلبات التي لا بد من استيفائها ذلك في حال كان الأمر مسموحًا به نظامًا.

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هنا قد تمت الإشارة إلى أن المرأة المطلقة تعتبر من الفئات المقبولة في حساب المواطن؛ حيث إنها يحق له التسجيل وكذلك إضافة التابعين وهم الأطفال في حال وُجدوا.

ذلك مع التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة وهي إثبات احتضان أو صك ولاية في حال وجود أطفال، بينما في حال عدم وجود تابعين من الأساس فحينها يتوجب عليها إثبات استقلالية المسكن عن طريق إرفاق مستند باسمها سواءً صك ملكية أو عقد إيجار وغيرها.

يدعو برنامج حساب المواطن جميع المستفيدات الراغبات في التسجيل أو تحديث بياناتهن لمراجعة الشروط المطلوبة والتأكد من استيفائها لضمان الحصول على الدعم المستحق.