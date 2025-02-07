شركة الخزف السعودي تعلن عن 21 وظيفة شاغرة في مجالات متنوعة بمعارضها في مختلف مناطق المملكة

أعلنت شركة الخزف السعودي عن توفر 21 وظيفة شاغرة في عدد من المجالات المتنوعة، وذلك للعمل في معارضها المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة. تأتي هذه الفرص ضمن جهود الشركة لتوسيع فريق العمل واستقطاب الكفاءات المؤهلة لدعم خططها التوسعية وتعزيز خدماتها.

كتب محمد سعد – المسميات الوظيفة:

إقرأ ايضاً : الخزف السعودي يعلن عن 59 فرصة وظيفية شاغرة: التفاصيل ورابط التقديم

تتركز الوظائف المُعلنة في مجال مبيعات معارض الخزف السعودي، وتشمل مُختلف المناطق في المملكة. وتشمل بعض أبرز الوظائف:

وظائف الصالات (Showroom):

مساعد مدير – صالة عرض الموقع: الرياض، السعودية

الأقسام: صالة العرض ER – الدمام صالة العرض ER – الدمام 3 صالة العرض ER – الهفوف 1

منفذ مبيعات – صالة عرض الموقع: الرياض، السعودية

الأقسام: صالة العرض WR – مركز التخفيضات صالة العرض NR – بريدة صالة العرض ER – الدمام 2

منفذ مبيعات أول – صالة عرض الموقع: الرياض، السعودية

الأقسام: صالة العرض ER – الدمام 3 صالة العرض WR – المدينة المنورة

مشرف – صالة عرض الموقع: الرياض، السعودية

القسم: صالة العرض NR – عنيزة مندوب مبيعات – صالة عرض الموقع: الرياض، السعودية

القسم: صالة العرض CR – الملز

وظائف الهندسة:

مهندس – كهرباء الموقع: الرياض، السعودية مهندس – ضمان الجودة الموقع: الرياض، السعودية

وظائف التصميم الداخلي:

مصمم داخلي الموقع: الرياض، السعودية مصمم داخلي أول الموقع: الرياض، السعودية

وظائف التنسيق والإدارة:

منسق – مشتريات المواد الخام الموقع: الرياض، السعودية منسق – تسليم المشاريع الموقع: الرياض، السعودية

وظائف أخرى:

مشغل – آلة إصلاح الموقع: الرياض، السعودية

القسم: إعادة الحريق

التقديم :

إذا كنت ترغب في التقدم لأي من هذه الوظائف، يُفضل زيارة موقع شركة الخزف السعودي أو منصات التوظيف المرتبطة بها.

تدعو شركة الخزف السعودي جميع الراغبين في الانضمام إلى فريقها لتقديم طلبات التوظيف عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على أهمية الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة لضمان التقديم بنجاح.