مدرب الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا باستبعاد 3 لاعبين قبل مواجهة الفتح في دوري روشن

اتخذ مدرب النادي الأهلي قرارًا مفاجئًا باستبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي. جاء هذا القرار في إطار استعدادات الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

كتب محمد سعد – قرر مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله في تطور غير متوقع استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق، فروجير إيبانز وعلي مجرشي لن يشاركا في مباراة اليوم، وجاء ذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الفتح في دوري روشن السعودي. ولكن لم تكشف إدارة النادي أو الجهاز الفني عن الأسباب الرسمية لهذا القرار، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين. ويأتي هذا الاستبعاد في توقيت حساس، حيث يسعى الأهلي لمواصلة المنافسة بقوة في الدوري، مما يجعل هذا القرار محط اهتمام كبير قبل المباراة المهمة أمام الفتح.

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وتترقب الجماهير إعلان التشكيلة الرسمية للمباراة، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الغيابات على أداء الفريق في المواجهة القادمة.

يثير هذا القرار تساؤلات الجماهير حول تأثير غياب اللاعبين المستبعدين على أداء الأهلي أمام الفتح، خاصة مع أهمية المباراة في سباق دوري روشن. وستكون الأنظار موجهة نحو أداء الفريق في ظل هذه التغييرات الفنية.