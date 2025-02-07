بيولي يعلن تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء مع غياب مفاجئ يلفت الأنظار

كشف المدرب ستيفانو بيولي عن التشكيل الرسمي لنادي النصر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي. وشهد التشكيل غيابًا مفاجئًا لأحد اللاعبين الأساسيين، مما أثار العديد من التساؤلات بين جماهير الفريق.

كتب محمد سعد – قام المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي بالإعلان عن التشكيلة الأساسية لفريقه في المواجهة المرتقبة ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

إقرأ ايضاً : جماهير النصر تصعّد مطالبتها بتعزيز خط الوسط: الإصابات تربك الفريق

وإليكم التشكيلة الرسمية للنصر:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: النجدي – لاجامي – إيمريك لابورت – نواف بوشل

خط الوسط: بروزوفيتش – الخيبري – أنخيلو

خط الهجوم: دوران – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ولكن هناك غياب مفاجئ في صفوف النصر!فكشفت تقارير صحفية عن غياب النجم الشاب أيمن يحيى عن لقاء اليوم بسبب إصابة يعاني منها، ما قد يؤثر على خيارات بيولي الهجومية.

سباق الصدارة يشتعل!

يدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ38 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ46 نقطة والاتحاد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي القادسية رابعا بـ38 نقطة والأهلي خامسا بـ35 نقطة.

يُذكر أن النصر واجه الفيحاء في 13 مباراة سابقة بدوري المحترفين، نجح خلالها في الفوز 8 مرات، بينما خسر مرة واحدة فقط، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.

فترقبوا مواجهة مثيرة، حيث يسعى النصر لمواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع الهلال في صراع اللقب!

مع اقتراب صافرة البداية، يترقب عشاق النصر أداء الفريق في ظل الغياب المفاجئ وتأثيره على مجريات المباراة أمام الفيحاء، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانته في الدوري.