طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبية بطعم شهي ووصفة سهلة التحضير

إذا كنتِ ترغبين في تحضير حلوى لذيذة ومميزة، فإن كرات البسبوسة الذهبية هي الخيار المثالي. تتميز هذه الوصفة بمذاقها الشهي وقوامها الطري الذي يذوب في الفم، ويمكن تحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

كتب محمد سعد – تعتبر كرات البسبوسة بجوز الهند واحدة من الحلويات العربية المحبوبة في مختلف أنحاء العالم العربي وخصوصًا في المطبخ المغربي، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري الذي يجعلها خيارا مثاليا للتحليات في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة بين الوجبات وتحتوي هذه الحلوى على جوز الهند الذي يضيف نكهة مميزة ويقدم فوائد صحية عديدة مثل تعزيز مستويات الطاقة وصحة البشرة، مما يجعلها خيارا رائعا لتقديمها للأطفال في المدارس لإمدادهم بالطاقة طوال اليوم.

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طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبية

المكونات

2 كوب سميد.

1 كوب جوز هند مبشور ناعم.

1 كوب سكر.

نصف كوب زبدة يمكن استبدالها بزيت الطهي حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

قليل من الفانيليا.

لتحضير الشربات

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير كرات البسبوسة

في وعاء كبير امزجي السميد مع جوز الهند المبشور ثم قلبي المكونات جيداً لتتوزع بشكل متساوي. أضيفي الزبدة أو الزيت واخلطيها مع المكونات حتى يتم امتصاص السميد للزبدة ويصبح الخليط لزج. أضيفي السكر، البيكنج بودر والفانيليا واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلين على عجينة ناعمة وسهلة التشكيل. باستخدام يديك شكلي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وحاولي جعلها متساوية الحجم للحصول على نتائج أفضل. ضعي الكرات على صينية مبطنة بورق الزبدة لتجنب الالتصاق أثناء الخبز. سخني الفرن مسبقاً إلى 180 درجة مئوية. اخبزي الكرات في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية من الأعلى. بينما تخبز الكرات حضري الشربات عن طريق غلي السكر والماء في وعاء على نار متوسطة حتى يتكاثف الشراب. أضيفي عصير الليمون بعد غليان المكونات واتركيها تغلي لمدة 2-3 دقائق، ثم ارفعيها عن النار. بمجرد خروج كرات البسبوسة من الفرن اسكبي الشربات الساخن فوقها بالتساوي. يمكن تزيين الكرات بشرائح اللوز أو قطع الجوز لإضافة لمسة جمالية ولذة إضافية. وبذلك تكونين قد أعددت كرات بسبوسة بجوز الهند الشهية التي تتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية

استمتعي بمذاق كرات البسبوسة الذهبية مع عائلتك وضيوفك، فهي حلوى مثالية للمناسبات والأوقات الخاصة. جربي هذه الوصفة السهلة وستحصلين على نتائج رائعة ترضي جميع الأذواق.