طريقة سهلة لتخزين الجزر في الفريزر ليبقى طازجًا طوال السنة

إذا كنتِ ترغبين في الاحتفاظ بالجزر طازجًا لفترات طويلة دون أن يفقد نكهته أو قيمته الغذائية، فإن تخزينه في الفريزر هو الحل الأمثل. تعرفي على الطريقة الصحيحة لتخزين الجزر في الفريزر بخطوات بسيطة تضمن لكِ استخدامه في أي وقت.

كتب محمد سعد – من ضمن الخضروات التي لديها فوائد عظيمة جدا هو الجزر، وذلك لأنه يتمتع بطعم رائع ولونه برتقالي زاهي بالإضافة إلى أنه مفيد جدا لصحتنا مما يساعد أيضا على الوقاية من أمراض كثيرة جدا يمكن أن نتعرض لها كما يمكننا شراء الجزر بكميات كبيرة وتخزينه داخل الثلاجة، ولكن نلاحظ أن هناك العديد من السيدات التي ليس لديهم الخبرة الكافية في تخزين الجزر داخل الفريزر، مما قد يؤدي إلى تلفه بشكل سريع ولكي نحصل على هناك قيمة غذائية تتوفر به من فيتامين أ، لابد وضروري أن نقوم بتخزينه لفترة طويلة ونبدأ باستخدامه بكثرة للأطفال والكبار.

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طريقة تخزين الجزر

تلجأ عدد كبير جدا من السيدات لتحضير كمية من الجزر ووضعها داخل الثلاجة لفترة من الزمن مما يؤدي إلى تغير مذاقها بشكل كبير لهذا السبب نبحث عن طريقة سهلة لتخزين الجزر داخل الفريزر، بحيث يستمر لفترة طويلة بدون أن يتلف ويحتفظ بالشكل واللون الموجودين به ولكن تأكدي أن وجود الجزر داخل الكيس بدون تفريز قد يتلف بشكل سريع لأن الرطوبة قد تكون بداخله بشكل كبير ولا سيما أنه يمكننا الاستعانة بالفريزر لطرق كثيرة جدا في تخزينه، سوف نتحدث عنها اليوم.

طريقة تخزين الجزر في الفريزر

من السهل أن نحتفظ بكمية كبيرة من الجزر داخل المنزل ووضعها داخل الفريزر، كما يمكنك استخدامها والاستعانة بها طوال الوقت فالتجميد معروف بأنه يحافظ عليها، ولكن لضمان الحصول على نكهة متميزة تستمر لفترة طويلة ولون رائع من الجزر مما يمكنك عزيزتي أن تبدئي بتحضيره بالطريقة الآتية:

أولا يفضل أن نقوم بتحضير كمية وفيرة من الماء ووضع الجزر بداخله.

واتركيه لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

ثم قومي بتصفية الجزر جيدا.

بعد ذلك ابدئي بوضعه في كمية من الماء البارد.

ويفضل أن يكون بها قطع من الثلج حتى يحتفظ الجزر لفترة طويلة باللون الزاهي الخاص به.

ابدئي بتصفية الجزر من الثلج جيدا.

ثم قومي بتقسيم الجزر إلى أجزاء حسب استخدامك الشخصي وضعيها داخل الفريزر.

يفضل أن نقوم بإفراغ الهواء من داخل الكيس.

باتباع هذه الطريقة السهلة، ستحافظين على الجزر طازجًا ولذيذًا طوال العام، مما يسهل عليكِ استخدامه في وصفاتك اليومية دون الحاجة لشرائه طازجًا في كل مرة.