سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A24 بمواصفاته الجبارة

يواصل هاتف Samsung Galaxy A24 جذب الأنظار بفضل مواصفاته القوية التي تلبي تطلعات عشاق الهواتف الذكية. يجمع هذا الهاتف بين الأداء العالي والتصميم الأنيق ليكون خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تجربة استخدام استثنائية. تعرف على تفاصيل مواصفاته وسعره الحالي.

كتب محمد سعد – ينتظر العديد من الأشخاص الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A24 وهو أحد الهواتف الاقتصادية التي طرحتها شركة سامسونج، يتميز بالمواصفات والإمكانيات التي تجعله ينافس الهواتف في نفس الفئة، ويتضمن العديد من الإمكانيات الرائعة من الشاشة عالية الدقة مع السطوع المميز، إلى جانب المعالج القوي ذو الأداء المتميز، والبطارية التي تدوم لفترة أطول، ولذلك فهو من أفضل الخيارات حيث الأداء القوي مع السعر المناسب، واليوم سوف نوضح لكم مواصفات الهاتف Samsung Galaxy A24 إلى جانب أسعاره في بعض الأسواق المختلفة.

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مواصفات هاتفSamsung Galaxy A24

يعد هاتفSamsung Galaxy A24 ا من الهواتف المميزة والذي تأتي مواصفاته عالية الجودة، مع الإمكانيات المميزة، ومن ابرز مواصفات الهاتف ما يلي:

يأتي هذا الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك، يتضمن الأداء العالي.

كما أن رامات الهاتف من الذاكرة العشوائية تبدأ من 4 رام إلى 8 رام.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية تبدأ من 64 جيجا إلى 128 جيجا.

كما يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، كما يتضمن بصمة الاصبع في زر التشغيل بجانب الهاتف.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية للهاتف فعي دقيقة تبلغ نحو 50 ميجا بيكسل.

أسعار هاتفSamsung Galaxy A24

كما يأتي الهاتف في الأسواق المختلفة بسعر مناسب مقارنة بالهواتف في نفس الفئة، وقد جاءت أسعار هاتف Samsung Galaxy A24 على النحو التالي:

يبلغ سعر الهاتف في الأسواق السعودية لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام نحو 620 ريال سعودي.

كما يأتي سعر الهاتف في الإمارات لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بنحو 630 درهم.

بينما يبلغ سعر هذه النسخة في مصر نحو 8300 جنيه وتبلغ ذاكرة الهاتف حوالي 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

كما يتوفر الهاتف في مصر لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا بسعر حوالي 9300 جنيه.

يعد هاتف Samsung Galaxy A24 خيارًا مثاليًا لمن يرغب في اقتناء هاتف ذكي بمواصفات قوية وسعر مناسب. مع تقنياته المتطورة وتصميمه العصري، يضمن لك أداءً مميزًا وتجربة استخدام سلسة تلبي جميع احتياجاتك اليومية.