تعرف على سعر البنزين اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 في جميع محطات الوقود

تيشغل سعر البنزين اليومي اهتمام الكثيرين، خاصةً مع التغيرات المستمرة في أسعار الوقود. إذا كنت تتساءل عن سعر البنزين ليوم الجمعة 7 فبراير 2025، إليك التفاصيل الكاملة حول الأسعار في جميع محطات الوقود لتكون على اطلاع دائم قبل التوجه للتعبئة.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الوقود في مصر تحديث جديد بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تعديل أسعار البنزين والسولار وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلية، يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لمواكبة تحركات أسعار النفط عالميًا وضمان استقرار السوق المحلي، ويؤثر هذا التعديل على مختلف القطاعات الاقتصادية من وسائل النقل إلى تكاليف التشغيل في المصانع، ومع ارتفاع أسعار خام برنت وتحركات سعر الصرف جاءت الأسعار الجديدة لتعكس الواقع الاقتصادي الحالي، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة وتأثيراتها على السوق المحلي.

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سعر البنزين اليوم الجمعة

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر تعديلات جديدة تماشيًا مع التطورات العالمية، حيث تمت مراجعة الأسعار وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تطبقها لجنة التسعير بوزارة البترول، وتهدف هذه المراجعة إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية وتكلفة الإنتاج،مع مراعاة استقرار الأسواق، وتعتمد هذه التعديلات على عوامل عدة أبرزها تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار: 13.50 جنيهًا للتر.

المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.

الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار اسطوانات البوتاجاز

أسعار اسطوانات البوتاجاز شهدت بعض التعديلات أيضًا، حيث تم خفض سعر الاسطوانة المنزلية ورفع سعر الاسطوانة التجارية، يأتي هذا التعديل لضبط الأسعار وفقًا لحجم الاستهلاك والاحتياجات المختلفة للمستهلكين، وتلعب الأسعار الجديدة دور في تنظيم استهلاك البوتاجاز وضمان استمرارية توافره بالسوق، وفيما يلي الأسعار الجديدة كالتالي:

اسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلو: 150 جنيهًا.

اسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلو: 200 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الوقود

تتحدد أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، حيث تؤثر التغيرات في أسعار النفط العالمية بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج، كما يلعب سعر الصرف دور محوري في تحديد التكلفة النهائية نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، بالإضافة إلى ذلك تساهم آلية التسعير التلقائي في ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، فيما يلي أبرز العوامل المؤثرة كالتالي:

تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على التكلفة المحلية.

استقرار أو تقلب سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

قرارات لجنة التسعير التلقائي ومراجعتها الدورية للأسعار.

التكاليف التشغيلية لمحطات الوقود وتكاليف النقل والتوزيع.

تتبع أسعار البنزين بشكل يومي يساعدك في إدارة مصاريفك بذكاء وتخطيط رحلاتك بكل سهولة. احرص دائمًا على متابعة آخر التحديثات لتكون على دراية بأي تغييرات في الأسعار بمحطات الوقود.