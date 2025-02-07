تعرف على موعد عرض الموسم الثالث من لعبة الحبار Squid Game لكافة المتعة والتشويق

يترقب عشاق الدراما الكورية حول العالم موعد عرض الموسم الثالث من المسلسل الشهير لعبة الحبار (Squid Game)، الذي حقق نجاحًا عالميًا بفضل قصته المشوقة وأحداثه المثيرة. إذا كنت من محبي هذا العمل المميز، فإليك تفاصيل موعد عرض الموسم الجديد الذي يعد بمزيد من الإثارة والتشويق.

كتب محمد سعد – في الوقت الحالي يزداد البحث بشكل كبير من قبل محبي الدراما الكورية حول موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل “لعبة الحبار” (Squid Game) على منصة نتفليكس، بعد أن حقق المسلسل نجاحا هائلا وشهرة واسعة على مستوى العالم منذ عرض موسميه الأول والثاني، لقد جذب المسلسل العديد من المتابعين في مختلف الدول، واختتم الموسم الثاني بالأحداث المثيرة التي أثارت جدلا واسعا بين المشاهدين وجعلتهم في ترقب دائم لعرض الموسم الثالث، في السطور القادمة، سنعرض لكم تفاصيل موعد عرض الموسم الثالث من “لعبة الحبار” على نتفليكس.

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موعد عرض لعبة الحبار الموسم الثالث على نتفليكس

منذ انتهاء الموسم الثاني من “لعبة الحبار”، تزايدت الأسئلة عبر الإنترنت حول موعد عرض الموسم الثالث، خاصة بعد الأحداث المشوقة التي اختتم بها الموسم الثاني والتي جعلت المتابعين في انتظار الجزء القادم بحماس، وقد أكد مؤلف المسلسل أنه يتم العمل حاليا على الموسم الثالث، وأوضح أنه من المتوقع أن يعرض في يوليو 2025 عبر منصة نتفليكس.

أبطال الموسم الثاني من “لعبة الحبار”

يتساءل الكثير من متابعي “لعبة الحبار” عن الشخصيات التي ظهرت في الموسم الثاني، ولهذا نقدم لكم قائمة بأبرز الأبطال:

يو سيونغ جو في دور: بيونغ جي.

وي ها-جون في دور: هوانغ جون هو.

هيو سونغ تاي في دور: جانغ دوك سو.

هويون جونغ في دور: كانغ ساي بيوك.

لي يو مي في دور: جي يونغ.

قصة مسلسل “لعبة الحبار”

تدور أحداث “لعبة الحبار” حول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من ديون ضخمة ولا يستطيعون سدادها، فيلتقون بشخص يقدم لهم عرضا للانضمام إلى لعبة مقابل جائزة مالية ضخمة، بعد لعبهم، يتلقون بطاقة تحتوي على رموز مثلث، دائرة، ومربع، إلى جانب أرقام اتصال للمشاركة في المسابقة، مع تقليص عدد المتسابقين، تزداد قيمة الجائزة، بينما يحكم على الخاسرين بالموت، يعد “لعبة الحبار” أكثر المسلسلات الكورية متابعة على مستوى العالم.

يعد الموسم الثالث من لعبة الحبار Squid Game بمزيد من الأحداث المشوقة التي ستجعل المشاهدين على أطراف مقاعدهم. تأكد من متابعة موعد العرض لتكون من أوائل من يشاهدون هذا العمل المنتظر.