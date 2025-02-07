طريقة عمل الشوريك بطعم الحاتي وأفضل بمراحل مثل الشيف

ييُعد الشوريك من المخبوزات اللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل مذاقه المميز وقوامه الهش. إذا كنت ترغب في تحضيره بطعم يفوق ما يُقدم في الحاتي، فإليك طريقة عمل الشوريك مثل الشيف بخطوات سهلة وبمذاق لا يُقاوم سيبهرك أنت وعائلتك.

كتب محمد سعد – بطعم الحاتي وأفضل بمراحل أيضاً تعرف علي طريقة عمل الشوريك مثل الشيف، المخبوزات تعتبر من الأطعمة المفضلة لجميع أفراد الأسرة، سواء كانوا أطفالا أو كبارا، حيث تمنحهم مذاقا شهيا وتسهم في إدخال السعادة إلى قلوبهم، من بين تلك المخبوزات التي لا غنى عنها، نجد “الشوريك” الذي يتميز بطعمه اللذيذ وهشاشته الفائقة ولهذا، نجد الكثير من ربات المنازل يفضلن تحضيره في المنزل، لما له من تأثير إيجابي في تقوية الروابط الأسرية في هذا المقال، سنستعرض طريقة إعداد الشوريك التي تتميز بالبساطة وسهولة التحضير، مع لمسة من الاحترافية.

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بطعم الحاتي وأفضل بمراحل أيضاً تعرف علي طريقة عمل الشوريك مثل الشيف

المكونات اللازمة لتحضير الشوريك الهش:

2 كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

1 بيضة طازجة.

1 كوب كبير من الحليب الطازج كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير:

تحضير المكونات: في البداية، نقوم بنخل الدقيق جيدا في وعاء كبير وعميق لضمان إزالة أي شوائب قد تكون موجودة فيه، ثم نضيف الخميرة والسكر مع الزيت النباتي والبيضة، ونخلط المكونات باستخدام مضرب كهربائي حتى تمتزج جيدا.

إضافة الحليب: بعد خلط المكونات بشكل جيد، نبدأ في إضافة الحليب الدافئ تدريجيا إلى الخليط مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة، من المهم أن تكون العجينة ليست صلبة جدا أو سائلة، بل متوسطة القوام.

التخمير والعجن: بعد الانتهاء من العجن، نقوم بتغطية العجينة بفوطة ثقيلة ونتركها لتختمر لمدة نصف ساعة، بعد ذلك، نعيد عجنها مرة أخرى، ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة أخرى، نكرر هذه الخطوات أربع مرات للحصول على عجينة هشة ومثالية.

تحضير الفرن والتشكيل: بعد الانتهاء من العجن، نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، على سطح مغطى بالقليل من الدقيق، نقوم بتشكيل الشوريك عن طريق أخذ قطعة صغيرة من العجينة ولفها حول نفسها بشكل حلزوني حتى الانتهاء من الكمية المتاحة.

اللمسات النهائية: نقوم بخفق البيضة ثم ندهِن وجه الشوريك بها باستخدام فرشاة خاصة، ثم نرش السمسم المحمص والسكر البودرة على الوجه للحصول على لون ذهبي لامع عند الخبز.

الخبز: نضع قطع الشوريك في الفرن الساخن لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق، حتى يصبح الشوريك ذو لون ذهبي جذاب.

التقديم: بعد الانتهاء من الخبز، نقوم بإطفاء الفرن ونترك الشوريك يبرد قليلا قبل نقله إلى طبق التقديم، يمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو مع المشروبات المفضلة للجميع.

مع هذه الطريقة البسيطة، ستتمكن من تحضير الشوريك في المنزل بمذاق شهي وجودة تضاهي أفضل المحلات. جرب الوصفة واستمتع بنكهة مميزة ترضي جميع الأذواق.