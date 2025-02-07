إطلاق منصة إلكترونية جديدة لحجز مواعيد جواز السفر في سوريا

في إطار تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الجهات المعنية في سوريا عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لحجز مواعيد جواز السفر. تهدف هذه المنصة إلى تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر بسهولة ويسر.

كتب محمد سعد – تعتبر منصة إنجز السورية خطوة رئيسية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية في سوريا، حيث تتيح للمواطنين حجز جواز السفر أو تجديده عبر الإنترنت، وبفضل هذه الخدمة يمكن للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكن لأي مواطن سوري القيام بإجراءات استخراج جواز السفر من منزله أو من أي مكان آخر مما يعزز كفاءة النظام الإداري ويحسن جودة الخدمة المقدمة.

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خطوات حجز جواز السفر السوري عبر منصة أنجز

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر سوري جديد أو تجديد القديم التسجيل على منصة إنجاز الإلكترونية وإجراء الحجز بسهولة من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أنجز من هنا.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، وإدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم، الرقم الوطني، تفاصيل الاتصال، وغيرها من البيانات الأساسية.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

يرجى رفع صورة شخصية جديدة بخلفية بيضاء، حيث تعتبر من الوثائق الأساسية لإتمام طلبك.

تحديد موعد السفر ودفع الرسوم.

يتم تأكيد حجزك وإتمام الإجراءات الإلكترونية بنجاح، ستتلقى إشعار يؤكد طلبك يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالموعد والمكان.

مميزات منصة أنجز السورية

يتيح للمواطنين حجز المواعيد عبر الإنترنت بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الجوازات.

التخفيف من الضغط والازدحام في مكاتب الجوازات مما يعزز كفاءة الخدمة.

تقدم المنصة مجموعة متنوعة من المواعيد في فروع مختلفة مما يسهل على المواطن اختيار الوقت الذي يناسبه.

يتمكن المواطنون من إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بجواز السفر بشكل أسرع عبر المنصة.

المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر السوري

إثبات موقف المواطن السوري من الخدمة العسكرية.

مستند رسمي يبين الموافقة على إعادة تجديد جواز السفر.

وثيقة إثبات الهوية السورية مثل البطاقة الشخصية أوأي وثيقة مماثلة.

يتم ملء استمارة تجديد جواز السفر بشكل إلكتروني.

صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء.

إثبات دفع الرسوم المطلوبة لتجديد الجواز.

التحقق من صحة الوثائق وتقديمها وفقاً للمتطلبات المحددة لضمان إتمام إجراءات التجديد دون أي تأخير.

تُعد المنصة الإلكترونية الجديدة خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الرقمية في سوريا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة ومرونة. يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من هذه الخدمة لتجربة أكثر سلاسة في حجز مواعيد جوازات السفر.