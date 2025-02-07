الحكومة الجزائرية تقدم دعمًا ماليًا جديدًا للمتزوجين الجدد

في خطوة تهدف لدعم الشباب وتعزيز الاستقرار الأسري، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق برنامج دعم مالي خاص بالمتزوجين الجدد. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية وتقديم تسهيلات تساعد الأزواج الجدد على بدء حياتهم الزوجية بثبات وأمان اقتصادي.

كتب محمد سعد – خرجت مجموعة من الأخبار في الفترة السابقة أن الحكومة الجزائرية تنوي تقديم نوع من الدعم اللمواطنين المقبلين على الزواج أو المتزجين حديثاً ذلك الخبر الذي أدى إلى حالة من الجدل داخل الشارع الجزائري، لذلك أصبح الكثير يبحث عن صدقه.

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الحكومة الجزائرية تقدم دعم مالي للمتزوجين الجدد

مع صدور قانون الزواج الجديد في الجزائر، خرجت مجموعة من الأخبار التي تفيد بتقديم دعم مالي للمتزوجين الجدد، وعندما تم تتبع تلك الأخبار تم التأكد أنه لا أساس لها من الصحة، وإنها أخبار بلا مصدر.

شروط الزواج وفقاً لقانون الزواج الجديد

نص القانون الجزائري على عدد من الشروط المتممة لعملية الزواج، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

السن القانوني للزواج هو 19 عام، وفي بعض الحالات يسمح بالزواج بشرط توافر مجموعة من الشروط.

التأكد من إتمام الفحص الطبي قبل الزواج بثلاثة أشهر، بحيث التأكد من الخلو من المشكلات الصحية التي لا تضر بحياة الأطفال.

يتم الزواج وفقاً للصداق، ويجب وجود شاهدين على الأقل لإثبات بأنه لا يوجد إكراه على الزواج.

حالات تعدد الزوجات في القانون الجزائري

خرجت مجموعة من الأخبار التي أكدت بأنه قد تم إلغاء تعدد الزوجات في القانون الجزئري، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

نص القانون أنه في حالة الرغبة في تعدد الزوجات، يجب الرجوع إلى مجموعة من الشروط القوية.

الغرض من ذلك منع المشكلات المتراكمة في محاكم الأسرة.

لا يوجد أي مادة تنص على منع تعدد الزوجات في القانون الجزائري.

فترة الخطبة في القانون الجزائري

هناك عدد من البنود التي نص عليها القانون الجزائري، من حيث التحكم في فترة الخطبة، يمكن تناولها من خلال ما يلي:

الخطوبة هي وعد بالزواج يجوز لكلا الطرفين العدول عنه في بعض الحالات النفسية أو المعنوية.

في حالة إذا كان السبب في العدول هو الخطيب لا يحق له استرداد الهدايا التي قدمها للخطيبة.

أما إذا كان السبب هي الخطيبة، يحق للخطيب الحصول على كل ما قدمه لها من هدايا وعطايا.

يمثل هذا الدعم المالي من الحكومة الجزائرية خطوة إيجابية لدعم المتزوجين الجدد وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم. من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تشجيع الشباب على الزواج وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.