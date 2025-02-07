الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 باستخدام الرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجديدة المسجلة في برنامج تكافل وكرامة لعام 2025 بكل سهولة باستخدام الرقم القومي. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير المساعدات المالية اللازمة لتحسين مستوى معيشتهم. تعرف على خطوات الاستعلام والتأكد من حالة الاستحقاق.

كتب محمد سعد – مع اقتراب منتصف كل شهر يسعى العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المخصص ببرنامج تكافل وكرامة لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تم قبولها، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

من المهم أن نذكر أن إجراءات الاشتراك في البرنامج تتطلب زيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكن المتقدم وتقديم المستندات الضرورية، وهي كالتالي:

صور من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول ومطابقة للعناوين الحالية للأفراد البالغين 18 عامًا فأكثر.

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور من شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وُجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال في حالة وجودهم.

الاستعلام عن المعاش

للاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو يمكنك الوصول مباشرة إلى موقع تكافل وكرامة هنا.

اختر خيار “الاستعلام عن نتيجتك” الموجود في أعلى يسار الصفحة

أدخل الرقم القومي الخاص بالمستفيد والذي يتكون من 14 رقمًا، في الخانة المخصصة.

الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام مع توضيح حالة المعاش (ساري، متجمد، أو موقوف).

هل سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 2025؟

حتى الآن لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن أي معلومات رسمية تتعلق بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر ، وبالتالي سيظل صرف المعاشات كما هو دون أي تغييرات على قيمتها الحالية.

تفاصيل زيادة معاشات 2025 للمؤمن عليهم

قام اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن الآتى:

زيادة المرتبطة بالمعاشات للمؤمن عليهم والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير.

تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه في حين زاد الحد الأقصى من 10080 جنيه إلى 11600 جنيه.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات فبراير 2025

ستستفيد من زيادة المعاشات المقررة في فبراير جميع الموظفين المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من هذا التاريخ.

ومن المهم التأكد من تحديث المعلومات الشخصية لضمان الاستفادة من البرامج أو الزيادات الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الأخبار الرسمية التي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

يُعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يسهم في توفير حياة كريمة للأسر المستحقة. احرص على متابعة تحديثات البرنامج بانتظام والاستعلام عن حالتك باستخدام الرقم القومي لضمان الاستفادة من الدعم المقدم.