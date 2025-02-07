طريقة عمل فطيرة السجق بالجلاش بطعم لذيذ من المنزل وبأبسط الخطوات

تعتبر فطيرة السجق بالجلاش من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سريعة. بفضل قوامها المقرمش وحشوتها الشهية، ستكون هذه الفطيرة إضافة رائعة لمائدتك سواء في الإفطار أو العشاء. اكتشفي طريقة التحضير واستمتعي بمذاق لا يقاوم.

كتب محمد سعد – تعد فطيرة السجق بالجلاش من أشهي الوصفات التي يحبها الكبار والصغار حيث تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها الاقتصادية غير المكلفة والمتوفرة في كل بيت ويمكن تقديمها في العزومات والتجمعات العائلية فهي تجمع بين الجلاش والسجق الذي نحصل منه على فطيرة مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ويمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء فهي خفيفة لهذا سوف نتعرف في هذا المقال على مكونات عمل السجق بالجلاش وطريقة تحضيرها بالتفصيل.

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مكونات عمل فطيرة السجق بالجلاش

لكي يتم عمل فطيرة السجق بالجلاش لابد من توافر مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة والاقتصادية التي تتمثل فيما يلي:

نصف كيلو من الجلاش.

نصف كيلو من السجق البلدي مقطع شرائح.

بصلة مفرومة.

حبة من الفلفل الأخضر والأحمر مقطعة شرائح.

كوب من الجبن الموزريلا أو الشيدر المبشور.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والبابريكيا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الحاجة.

لدهن الجلاش نحضر نصف كوب من الزبدة المذابة أو الزيت.

نصف كوب من اللبن وبيضة واحدة.

طريقة تحضير السجق بالجلاش

لكي يتم تحضير السجق بالجلاش بطريقة ناجحة لابد من إتباع الخطوات الآتية:

في البداية نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع فيها الزيت ونتركه يسخن ونضيف البصل ويتم تقليبه حتى يدبل.

يتم إضافة السجق ونقلبه حتى ينضج ويتغير لونه.

نضيف الفلفل الأحمر والأخضر المقطعين شرائح ونضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكيا والكمون ونقلبهم جيدًا.

نتركهم على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى يتم نضج السجق ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلًا.

نحضر صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة.

نقوم بفرد ورق الجلاش في الصينية وندهن البين الورق بالزبدة أو الزيت حتى نصل إلي نصف كمية الجلاش.

نفرد خليط السجق على الجلاش ونضيف إليه الجبنة المبشورة.

نضع باقي كمية الجلاش مع مراعاة دهب بين الطبقات بالزبدة ونقطعها إلي مربعات أو مثلثات ونخفق البيضة مع الحليب وندهن بها وجه الجلاش.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية لمدة نصف ساعة أو حتى تصل للون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلًا ونخرجها في طبق التقديم وتقدم مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء وتقدم بالهنا والشفا.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير فطيرة السجق بالجلاش في المنزل والاستمتاع بمذاق شهي ينافس أطيب الوصفات. جربيها وقدميها لعائلتك كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مميز.