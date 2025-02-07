بمعلقة خل واحدة فقط: تعرفي على طريقة عمل كيكة الطيبين بخطوات سهلة

إذا كنتِ ترغبين في تحضير كيكة شهية وطرية مثل كيكة الطيبين، فكل ما تحتاجينه هو ملعقة خل واحدة فقط لتحصلي على قوام هش ومذاق لا يقاوم. هذه الوصفة البسيطة تجمع بين سهولة التحضير والمذاق الكلاسيكي الذي يعيدكِ إلى ذكريات الماضي. اكتشفي خطوات عمل كيكة الطيبين بطريقة مضمونة وناجحة في كل مرة.

كتب محمد سعد – هناك عدد كبير من الأمهات باستمرار نراهم يريدون التعرف على طرق عمل كيكه الطيبين فهذه الكيكه من الحلويات الشهية للغاية التي تكون سهله التحضير والمكونات اللازمة لإعدادها أيضا بسيطه للغايه وفيما يلي من خلال هذا المقال سوف نوفر لكم طريقة تحضيرها بسهولة والمقادير اللازمة التي لابد من احضارها لكي يتم تحضير هذه الكيكة.

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عمل كيكة الطيبين

يمكنك إعداد كيكة الطيبين بإحضار المكونات التالية:

عدد 2 كوب من الدقيق

كوب واحد من الماء

كوب واحد من الحليب البودرة

كوب واحد من السكر

نصف كوب من الزيت

عدد ثلاثه حبات من البيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

خطوات تحضر كيكة الطيبين

في البداية عليك إحضار كلا من الفانيليا والبيض وكذلك السكر واستمري في الخفق الى ان يتم الذوبان جيدا ومن ثم قومي بوضع الماء والزيت الى ان يتم التجانس بعدها قومي بمزج كلا من الطحين وايضا الحليب والبيكنج بودر وذلك حتى يتم التجانس ومن ثم قومي بوضعهم على المزيج الاول واستمري في الخفق مرة اخرى الى ان تختفي كل الكتل.

قومي باحضار قالب ومن ثم قومي بدهنه بواسطه الزبده او الزيت ومن ثم ضعي المزيج بالكامل وادخليه الفرن وذلك بدرجه حراره متوسطه حتى مرور حوالي 55 دقيقة.

طريقة عمل الكيك الأبيض

يمكن تحضير الكيك الابيض بسهوله لاتباع المقادير التالية:

كوبان من الدقيق

عدد أربع حبات من البيض

ثلث كوب من الزيت

كوب واحد من السكر

كوب واحد من الحليب

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

طريقة التحضير

في البداية قومي باحضار وعاء ونوصل نضع البيض والسكر وايضا الفانيليا و الزيت واستمري في التقليب جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

بعدها قومي بوضع البيكنج باودر وكذلك الدقيق واستمري في الخفق جيدا ومن ثم قومي بوضع الحليب واستمري في المزج مره اخرى.

بعدها قومي بدهن الصينيه بواسطه الزيت وكذلك الدقيق مع تسخين الفرن حتى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بوضع مزيج الكيك بالفرن حتى مرور حوالي 40 دقيقة الى ان يتم النضج تماما.

جربي هذه الوصفة السهلة لتحضير كيكة الطيبين بمعلقة خل واحدة فقط، واستمتعي بمذاق شهي وقوام هش يرضي جميع أفراد العائلة. مثالية لتقديمها مع الشاي أو كتحلية خفيفة في أي وقت.