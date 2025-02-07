بدون فرن: تعرف على خطوات تحضير كيكة الحلة بالشيكولاتة 2025 بسهولة

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة ولذيذة لتحضير كيك الشوكولاتة دون الحاجة لاستخدام الفرن، فإن كيكة الحلة هي الحل الأمثل. تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير ومذاق غني بالشوكولاتة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحلويات في أي وقت. تعرف على خطوات تحضير كيكة الحلة بالشيكولاتة 2025 واستمتع بمذاق شهي لا يُقاوم.

كتب محمد سعد – كيكة الحلة هي نوع من أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها على الموقد بدلاً من استخدام الفرن وهي طريقة مثالية خاصة في حال عدم توفر الفرن، حيث تعتبر كيكة الحلة من الوصفات التقليدية التي يتم تحضيرها في مصر، حيث تعود هذه الطريقة لعدة أجيال وتتميز هذه الكيكة بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة، مما يجعلها خيارا مناسبا للكثير من الأشخاص.

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طريقة تحضير كيكة الحلة بالشوكولاتة

يمكنك تحضير كيك الحلة بدون فرن بكل سهولة، حيث يعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع ويمكن تحضيره في أي وقت، كما يمكنك إضافة مكونات مختلفة لتخصيصه حسب ذوقك وإليك المقادير المطلوبة لتحضير كيكة الحلة بالشوكولاتة:

1 كوب من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 كوب من السكر الأبيض.

1/4 كوب من الزبدة المذابة.

1 بيضة.

1/2 كوب من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب من الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

خطوات تحضير كيكة الحلة

في وعاء كبير امزج الدقيق مع الخميرة، السكر والملح. أضف الزبدة المذابة وامزج المكونات حتى تحصل على خليط متجانس. أضف البيضة وامزجها جيدا مع الخليط. أضف الحليب والفانيليا واستمر في التحريك حتى تتماسك المكونات معاً. أضف الشوكولاتة المبشورة وامزجها برفق مع العجينة. ضع الخليط في وعاء صغير غير لاصق. سخن قدر على نار متوسطة وضع فيه منصات معدنية لرفع وعاء العجينة عن قاع القدر. ضع وعاء العجينة على المنصات داخل القدر ثم غط الوعاء بغطاء محكم. اترك الكيكة لتخبز على نار متوسطة لمدة 30-40 دقيقة. للتحقق من نضج الكيكة استخدم سكينا وإذا خرجت نظيفة فهذا يعني أن الكيكة جاهزة. دع الكيكة تبرد قليلا قبل أن تقطعها وتقدمها. يمكنك تزيين الكيكة بالسكر البودرة أو الكراميل أو قطع الشوكولاتة أو حتى وضع طبقة من الكريمة أو الشوكولاتة بين طبقات الكيكة.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير كيكة الحلة بالشيكولاتة دون الحاجة لفرن، والاستمتاع بمذاق غني وهش في كل مرة. جربها الآن وقدّمها كتحلية مثالية لعائلتك وأصدقائك.