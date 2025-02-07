طريقة عمل كرات البسبوسة بوصفة مميزة من المنزل

ُعتبر كرات البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الطري. إذا كنتِ ترغبين في تحضير وصفة مميزة وسهلة في المنزل، فإليك طريقة عمل كرات البسبوسة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في مطبخك. استمتعي بتحضيرها وتقديمها كتحلية مثالية في المناسبات أو كوجبة خفيفة مع الشاي.

كتب محمد سعد – تعد كرات البسبوسة من أشهي الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار من أفراد الأسرة فهي تتميز بالطعم اللذيذ والمذاق الشهي وهي ناعمة وطرية وجوز الهند فيها يكسبها طعم ومذاق لذيذ وتعد كرات البسبوسة من الحلويات المغربية ومكوناتها سهلة وبسيطة وسهلة في التحضير فلا تستغرق وقت طويل في تجهيزها وتعد كرات البسبوسة من الوصفات المغربية التي يتم تحضيرها في اقل وقت وبدون مجهود لهذا سوف نتعرف في خلال السطور التالية من المقال على مكونات تحضير كرات البسبوسة وكيفية تحضيرها بالتفصيل.

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مقادير عمل كرات البسبوسة

لكي نقوم بعمل كرات البسبوسة بطعم لذيذ في البيت لابد من تحضير المكونات السهلة والبسيطة والاقتصادية المتوفرة في كل بيت ومن ضمن هذه المكونات ما يلي:

كوب من سميد البسبوسة.

كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

فانيليا

لعمل الشربات نحضر كوبان من السكر وكوب من الماء وباكو من الفانيليا وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

لتزيين نحضر لوز.

طريقة عمل كرات البسبوسة

تعد كرات البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي تتميز بمذاقها الرائع ولكي يتم تحضيرها بطريقة ناجحة يتم إتباع الخطوات الآتية:

في البداية نحضر وعاء ونضع فيه سميد البسبوسة وجوز الهند ونقلبهم جيدًا ثم نضيف الزبدة ونخلط حتى يتشرب السمن في السميد ثم نضيف السكر والفانيليا ونقلبهم جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نوم بتشكيل عجينة البسبوسة إلي كرات صغيرة ونحضر صينية ونبطنها بورق الزبدة ونرص كرات البسبوسة فيها.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي.

نحضر الشربات بوضع إناء على النار ونضع الماء والسكر ونتركهم عند الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه حتى يثقل قوامه.

نخرج الصينية من الفرن ونضيف الشربات الساخن ونزين كرات البسبوسة باللوز في المنتصف لكل كرة ويمكن تزيينها بجوز الهند أو الفستق المبشور وتقدم مع كوب الشاي الساخن بالهنا والشفا على قلوبكم.

باتباع هذه الوصفة المميزة، ستحصلين على كرات بسبوسة لذيذة تذوب في الفم وتُضفي لمسة خاصة على مائدتك. جربيها واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك وأصدقائك.