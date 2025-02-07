عروض نارية من أسواق العثيم بالسعودية على جميع منتجات التنظيف

تقدم أسواق العثيم في السعودية عروضًا نارية على جميع منتجات التنظيف، مما يمنح العملاء فرصة مثالية للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة وجودة عالية. تشمل العروض مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية جميع احتياجات التنظيف المنزلية، مما يجعلها فرصة لا تُفوت لتوفير المال والاستفادة من التخفيضات الكبيرة.

كتب محمد سعد – تلتزم أسواق العثيم بتقديم عروض أسبوعية مميزة تشمل السلع الأساسية مثل منتجات العناية المنزلية، وأحدث الأجهزة الإلكترونية مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الجودة بأفضل الأسعار ومن خلال هذا المقال سنذكر أهم عروض العثيم على العديد من المنتجات.

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عروض نارية من أسواق العثيم بالسعودية

لا تقتصر التخفيضات على المواد الغذائية فحسب بل تشمل أيضا مستلزمات النظافة والعناية بالمنزل مما يسمح للمستهلكين بشراء كل ما يحتاجونه بأسعار مخفضة، ومنها:

مسحوق غسيل ريكس (10 كجم) بسعر 42.95 ريال.

كذلك سائل تنظيف الأواني بريل ليمون (12 × 1 لتر) بسعر 126 ريال.

أيضا خميرة ساف فورية (3 × 12 × 125 جم) بسعر 250 ريال.

أهم العروض على منتجات المطبخ والحبوب الغذائية

تحرص العثيم على توفير المستلزمات الأساسية للمطبخ بجودة عالية وأسعار منافسة ومن بين العروض المتاحة:

مناديل ريكس ناعمة (10 × 5 عبوات) بسعر 104.95 ريال.

مفارش سفرة هايلي زرقاء (8 × 100 قطعة) بسعر 103.95 ريال.

معكرونة جودي (24 × 450 جم) بسعر 97 ريال.

ملاعق وشوك بلاستيكية هايلي (20 × 50 قطعة) بسعر 28.25 ريال.

أرز جرين فارمز المصري (4 × 5 كجم) بسعر 130 ريال.

شاي بروك بوند (12 × 100 كيس) بسعر 118 ريال.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات

تطرح العثيم خصومات مميزة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مما يتيح للعملاء فرصة الحصول على أحدث التقنيات بأسعار مخفضة، ومنها:

أدوات المطبخ مثل الخلاطات المواقد، وأفران الميكروويف لتسهيل عمليات الطهي.

شاشات ذكية توفر تجربة مشاهدة استثنائية بأعلى جودة.

هواتف ذكية بأسعار تنافسية مع أحدث الميزات والتقنيات.

أجهزة إلكترونية منزلية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات اليومية.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

تشمل العروض مجموعة متنوعة من السلع الأساسية التي يحتاجها كل منزل، مثل:

سكر أبو فهد (10 كجم) بسعر 95 ريال.

حليب بوقوس (96 عبوة × 170 جم) بسعر 232 ريال.

أرز أبو سمبلتين (4 أكياس) بسعر 225 ريال.

عصير فيمتو (12 زجاجة × 710 مل) بسعر 170 ريال.

عصير تانج برتقال (2 كجم) بسعر 300 ريال.

أرز جرين فارمز (4 أكياس × 5 كجم) بسعر 130 ريال.

معكرونة جودي (24 كيس × 450 جم) بسعر 97 ريال.

عصير تونة توت (12 عبوة × 710 مل) بسعر 50 ريال.

لا تفوت فرصة الاستفادة من العروض النارية التي تقدمها أسواق العثيم على منتجات التنظيف. سارع بزيارة أقرب فرع أو تسوق عبر الإنترنت لتأمين احتياجاتك بأفضل الأسعار.