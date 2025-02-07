لا تفوت أقوى الخصومات: تعرف على عروض بنده في السعودية

تقدم بنده في السعودية أقوى الخصومات على مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة. سواء كنت تبحث عن المواد الغذائية، أو الأجهزة المنزلية، أو منتجات العناية الشخصية، ستجد عروضًا مذهلة توفر لك الكثير من المال. اكتشف أحدث عروض بنده واستفد من التخفيضات الكبيرة قبل انتهاء فترة العروض.

كتب محمد سعد – يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض بندة حيث تقدم مجموعة من العروض والتخفيضات القوية وذلك لفترة محدودة وذلك في جميع الفروع الموجودة في أنحاء المملكة حيث تكون هذه العروض الهدف منها إرضاء كافة العملاء والعمل على توفير كافة احتياجاتهم من سلع غذائية ولحوم واسماك وغيرها من السلع لهذا سوف نتعرف في هذا المقال على أشهر العروض الموجودة في أسواق بندة السعودية بالتفصيل.

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العروض المتاحة في بندة السعودية على الخضروات والفاكهة

تتضمن عروض بندة السعودية خصومات متعددة على الخضروات والفاكهة تساعد على سد احتياجات الأسر في شهر رمضان الكريم ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

سعر كيلو اليوسفي الباكستاني تصل إلي أربعة ريال بدلًا من ستة ريالات سعودي.

سعر كيلو البطاطس يصل إلي ريالين ونصف بدلًا من خمسة ريال سعودي.

سعر ربع كيلو التوت الأسود يصل إلي ستة ريالات بدلًا من ثمانية ريال سعودي.

سعر كيلو المخلل المشكل يصل إلي سبعة عشر ريال بدلًا من عشرون ريال سعودي.

سعر كيلو الفلفل الأحمر المحشو باللبنة يصل إلي ثمانية وثمانون ريال بدلًا من مائة وخمسة ريال سعودي.

عروض بندة السعودية على اللحوم والدواجن

تتضمن روض بندة السعودية خصومات على الدواجن واللحوم الطازجة ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

سعر كيلو اللحم المفروم أو المكعبات يصل إلي ثلاثون ريال بدلًا من أربعون ريال سعودي.

سعر كيلو السجق البقري البرازيلي يصل إلي ثمانية وعشرون ريال بدلًا من خمسة وثلاثون ريال سعودي.

سعر الكبد والقوانص من دجاج التنمية وزن نصف كيلو يصل إلي خمسة ريال بدلًا من ثمانية ريال سعودي.

سعر قطع الدجاج الطازجة وزن تسعمائة جرام يصل إلي ثلاثة عشر ريال بدلًا من سبعة عشر ونصف ريال سعودي.

سعر كيلو دجاج رضوي يصل إلي ثمانية عشر ريال بدلًا من اثنان وعشرون ريال سعودي.

سعر فيليه الدجاج وزن نصف كيلو يصل إلي سبعة عشر ريال بدلًا من اثنان وعشرون ريال سعودي.

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