طريقة تحضير العدس الأصفر بالشعرية من المنزل بخطوات سهلة

ُعتبر العدس الأصفر بالشعرية من الأطباق الشتوية الدافئة والمغذية التي تمنح الجسم الطاقة والدفء. يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة دائمًا. إذا كنتِ ترغبين في وصفة شهية وسهلة التحضير، اكتشفي طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية بخطوات سريعة وطعم لذيذ.

كتب محمد سعد – كثير من الأمهات الآن ظلوا يتساءلون بشكل مستمر عن طريقه تحضير العدس الأصفر حيث انه يمكن إعداده بكل سهولة ويسر بواسطة خطوات بسيطة جدا يمكنك اتباعه وفيما يلي من خلال هذا المقال سوف نوفر لكم الطريقه بالتفصيل والمكونات اللازمة لإعدادها.

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تحضير العدس الأصفر

من الممكن أن يتم إعداد تحضير العدس الأصفر بكل سهولة ويسر بمجرد إحضار المكونات التالية:

كيلو واحد من العدس الأصفر.

ماء.

حبة واحدة من الطماطم

حبة واحدة من الجزر

عدد اربعة فصوص من الثوم

عدد ثلاثة فصوص من الحبهان زبده او زيت

القليل من الملح

القليل من الفلفل الأسود

القليل من الكمون

القليل من الشطة.

خطوات تحضير العدس الأصفر

يمكن تحضير العدس الأصفر بسهولة عند اتباع الخطوات التالية:

في البداية قومي بسلق العدس الاصفر بعد ان تقومي بغسله بشكل جيد على نار متوسطه بعد أن يتم الغليان حتى مرور حوالي نصف ساعة.

بعدها قومي بوضع الطماطم وكذلك الثوم والجزر بالإضافة إلى ثمره المهروس.

بعد ذلك قومي بإطفاء النار واتركي العدس حتى يهدأ قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي.

في النهاية قومي بتسخينه ومن ثم يتم تقديمه بجانب الفلفل الحار او الليمون.

فوائد العدس الأصفر

للعدس الاصفر كثير من الفوائد التي لا تحصى من ضمنها ما يلي:

يقوم بالمساعدة على إدارة المستويات الخاصة بالسكر بالدم

كذلك ان من ضمن الفوائد أيضًا أن العدس الأصفر يكون مصدر للبروتينات النباتية

هذا بالاضافة الى انه يكون له فوائد كثيرة للرجيم

هذا بجانب أن من ضمن الفوائد الخاصة بالعدس الأصفر يقي من العديد من الأمراض المزمنة

هذا بجانب انه مفيد جدا للجهاز الهضمي.

استمتعي بتحضير العدس الأصفر بالشعرية في المنزل مع هذه الطريقة السهلة لتحصلي على طبق غني بالنكهات ومثالي للأجواء الباردة. جربيه اليوم وقدميه كوجبة دافئة ومغذية لعائلتك.