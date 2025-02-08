تجربة جديدة لصنع بيتزا ناجحة بدون عجن أو تخمير

يإذا كنتِ ترغبين في تحضير بيتزا شهية وسريعة دون الحاجة للعجن أو التخمير، فهذه الوصفة المثالية لكِ. بفضل خطواتها البسيطة ومكوناتها السهلة، ستحصلين على بيتزا لذيذة بقوام مثالي في وقت قياسي. اكتشفي طريقة تحضير بيتزا ناجحة تنافس المطاعم دون عناء العجن أو الانتظار للتخمير.

كتب محمد سعد – البيتزا من المعروف عنها أنها وصفة إيطالية مشهورة بشكل كبير، أصبحت مهمة جدا لدى جميع المواطنين في وقتنا الحالي لأنها وجبة سريعة ولذيذة في نفس الوقت مما نلاحظ أن معظم الأمهات تبحث عن طريقة تحضير عجينة البيتزا بكل سهولة وتصنيعها داخل المنزل بطريقة ناجحة 100% مع مكونات لذيذة وحشوة رائعة، كل هذا سوف نتحدث عنه خلال هذا المقال ونبدأ بتصنيعها أفضل بكثير من المطاعم المشهورة.

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بصنع بيتزا ناجحة

من السهل أن نقوم بتحضير عجينة البيتزا بشكل سريع جدا بدون أي تخمير، ولا تأخذ أي وقت بإضافة جميع الحشوات التي تناسبك لذلك طريقة تصنيع البيتزا تكون وفقا للآتي:

مقادير عجينة البيتزا بدون تخمير:

كوبان من الدقيق.

ملعقة من الملح.

كوب من الحليب.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من الزبادي.

طريقة عمل عجينة البيتزا بدون تخمير:

يمكنك سيدتي أن تبدئي بتحضير الطريقة البسيطة لعجينة البيتزا بدون أي خميرة من خلال الآتي:

أولا يجب أن نقوم بتحضير الدقيق مع إضافة البيكنج باودر.

ثم نقوم بإضافة رشة من الملح

ويمكننا أيضا أن نقوم بإضافة زيت الزيتون أو أي زيت آخر حسب الرغبة.

ستحصلين على عجينة لينة ليست سائبة أو جافة.

ولكن يمكنك أيضا أن تقومي بتركها لمدة 10 دقائق فقط.

ثم بعد انتهاء هذه المدة، نقوم بفردها في الصينية ونبدأ بإضافة الحشوات.

ثم نبدأ بإدخالها الفرن.

فهي لا تأخذ سوى 10 دقائق في الفرن

ثم نقوم بإخراجها وتقديمها وهي ساخنة.

طريقة تحضير حشوات البيتزا

يمكننا أن نقوم بتحضير حشوة الدجاج وذلك من خلال الطريقة الآتية:

أولا يجب أن نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة.

ثم نضيف عليها رشة من الملح ورشة من توابل الدجاج.

ونضعها على النار مع شرائح البصل والفلفل الملون.

وعندما تنضج نقوم بإضافتها على البيتزا مع إضافة الجبنة الموزاريلا.

استمتعي بتحضير بيتزا ناجحة في المنزل بسهولة تامة وبدون الحاجة للعجن أو التخمير. جربي هذه الوصفة السريعة وقدميها لعائلتك كوجبة خفيفة ولذيذة في أي وقت.