التعليم تشدد على المدارس: الالتزام بمواعيد الانصراف وتأمين الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أكدت وزارة التعليم على جميع المدارس أهمية الالتزام الصارم بمواعيد انصراف الطلاب، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومريحة. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على حماية الطلاب وتوفير أفضل الظروف التعليمية لهم.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. التعليم تشدد على المدارس الالتزام بمواعيد الانصراف وتأمين الطلاب ،

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية التابعة لها بكافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع انطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 2024/ 2025، بضرورة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي.

وشددت وزارة التعليم خلال توجيهات لها، على ضرورة تطبيق مواعيد الحضور والانصراف من المدرسة، وكذلك مواعيد الراحة “الفسحة”، بما يضمن عملية تأمين الطلاب وسلامتهم.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم السماح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، في حالة الضرورة القصوى، وعدم خروج كبار السن مع الأطفال منعًا لحدوث أي إصابات للصغار، والإخلاء بشكل يضمن سلامة الجميع أثناء الخروج من المدرسة.

فيما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، على متابعة انتظام الطلاب في المدارس، التي بدأت فيها الدراسة اليوم في أول أيام الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 2024/ 2025، وذلك في عدة محافظات.

حيث انطلقت الدراسة في المحافظات التي بها دراسة السبت، على أن تنتظم غدا، الأحد، في جميع المدارس، وهو ما حرصت الوزارة على متابعته، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزير الخاصة بانتظام العملية التعليمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس

من المقرّر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في المدارس من السبت 24 مايو 2025 وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025

و سيكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة ألزمت بها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني 2025 المقرر انطلاقه اليوم، وشملت هذه القرارات ما يلي:

– المتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

– التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة في المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أي مشكلات قد تهدد أمنهم وسلامتهم.

التأكيد على صيانة المعامل والورش وكافة التجهيزات والمعدات الفنية والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب من خلال البنود المالية المخصصة لها

– الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج ومكافحة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة ورفع أي مخلفات توجد في محيطها

– المتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المعظم.

في الختام، يبقى مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. التعليم تشدد على المدارس الالتزام بمواعيد الانصراف وتأمين الطلاب محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تسعى وزارة التعليم من خلال هذه التعليمات إلى تعزيز الانضباط داخل المدارس، وضمان سلامة الطلاب خلال فترات الانصراف، مما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية والحفاظ على استقرار البيئة المدرسية.