وزيرة البيئة تكشف إنجازات المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات في محمية رأس محمد وشرم الشيخ

أعلنت وزيرة البيئة عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات في محمية رأس محمد وشرم الشيخ، مؤكدة أهمية هذا المشروع في حماية الشعاب المرجانية وتعزيز استدامة البيئة البحرية. يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المحميات البيئية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزيرة البيئة تعلن إنجازات المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق إنجازات كبيرة وخطوات هامة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، حيث تم تركيب 36 رباطًا في منطقة سبع بطش، و6 أربطة في منطقة ستنجلراي، والانتهاء من تركيب 26 رباطًا في الجزيرة البيضاء، بالإضافة إلى تركيب 12 رباطًا في منطقة محمودات، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ضمن الخطة القومية لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في جهود حماية الشعاب المرجانية بما تم إنجازه خلال أسابيع قليلة من إعلان الخطة الشهر الماضي، خاصةً أن الشمندورات تعد حائط الصد الأول لحماية الشعاب المرجانية من الأضرار الناجمة عن رسو القوارب العشوائي، مما يسهم في استدامة النظام البيئي البحري والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. مشيرة إلى أن المشروع يشمل آلية مستدامة للصيانة والمتابعة بالتنسيق بين محميات جنوب سيناء وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

ياسمين فؤاد: المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المشروع يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية في شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، التي تُعد من أهم النظم البيئية البحرية وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تحتضن مجموعة فريدة من الكائنات البحرية والنظم البيئية التي تجذب عشاق الغوص والسياح من مختلف أنحاء العالم، وهذه الثروة الطبيعية ليست فقط رمزًا للجمال البيئي، بل تمثل أيضًا دعامة أساسية للاقتصاد السياحي في جنوب سيناء.

وأكدت وزيرة البيئة أن المراحل القادمة ستشهد توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المواقع المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

في الختام، يبقى وزيرة البيئة تعلن إنجازات المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يعكس نجاح المرحلة الأولى من مشروع الشمندورات التزام وزارة البيئة بحماية التنوع البيولوجي البحري وضمان استدامة المحميات الطبيعية، مع الاستمرار في تنفيذ مراحل أخرى لتعزيز الجهود البيئية في مختلف المناطق.