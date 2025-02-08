اليوم إغلاق باب القيد الشتوي.. والزمالك يواصل سعيه لحسم صفقته الرابعة

تنتهي اليوم فترة القيد الشتوي للأندية، في وقت يكثف فيه نادي الزمالك جهوده لحسم صفقته الرابعة قبل إغلاق باب الانتقالات. يسابق النادي الزمن لإتمام المفاوضات وتعزيز صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط منافسة قوية بين الأندية لتدعيم تشكيلاتها.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على غلق باب القيد الشتوي للأندية اليوم.. والزمالك يسابق الزمن لحسم الصفقة الرابعة، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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يغلق اتحاد الكرة باب للأندية لموسم 2024-2025، اليوم السبت، وذلك بعد قرار مده حتى 8 فبراير بدلًا من 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتسوية ديونها لدى الجبلاية.

غلق باب القيد الشتوي اليوم

ومن المقرر أن يستمر القيد الشتوي للأندية حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، قبل أن يتم غلقه بعد تأكيد مسؤولي اتحاد الكرة على عدم مده لفترة ثانية، رغم استمرار القيد الإفريقي حتى 21 فبراير الجاري.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن لحسم صفقة أحمد الجفالي لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، لضمه في قائمة الفريق باليوم الأخير من القيد الشتوي لموسم 2024-2025.

ويتبقى رتوش قليلة أمام نادي الزمالك قبل حسم صفقة الجفالي رسميًا، حيث علم القاهرة 24 من مصادره أن أمير الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري، وافق على انتقال اللاعب بصورة نهائية إلى القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية، موافقة رئيس الاتحاد المنستيري على تقسيط قيمة الصفقة، حيث من المقرر أن يرسل نادي الزمالك 200 ألف دولار قيمة القسط الأول من صفقة انتقال أحمد الجفالي، على أن يحول 300 ألف دولار للنادي التونسي في شهر يونيو المقبل.

يذكر أن التونسي أحمد الجفالي لاعب الاتحاد المنستيري التونسي سيكون رابع صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي والصفقة الأجنبية الثانية بعد المغربي صلاح الدين مصدق، والثنائي أحمد حسام ومحمود جهاد.

في الختام، يبقى غلق باب القيد الشتوي للأندية اليوم.. والزمالك يسابق الزمن لحسم الصفقة الرابعة محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

مع اقتراب انتهاء فترة القيد الشتوي، يواصل الزمالك سعيه لتدعيم فريقه بصفقات جديدة تعزز من فرصه في المنافسات القادمة، مما يعكس رغبة النادي في تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم.