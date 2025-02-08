تشغيل خدمة مجانية جديدة في عربات ومحطات قطار الرياض على جميع المسارات اليوم

أعلنت إدارة قطار الرياض عن بدء تشغيل خدمة مجانية جديدة اليوم في جميع عربات ومحطات القطار، بهدف تحسين تجربة الركاب وتعزيز جودة الخدمات المقدمة على مختلف المسارات. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام وتوفير مزيد من الراحة للمسافرين.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق خدمة مجانية جديدة في عربات ومحطات قطار الرياض، بهدف تحسين تجربة الركاب وتعزيز استخدام وسائل النقل العام في العاصمة السعودية.

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خدمة مجانية جديدة في عربات ومحطات قطار الرياض

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للنقل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

تفاصيل مسارات قطار الرياض

يتألف مشروع قطار الرياض من ستة مسارات رئيسية تغطي معظم مناطق المدينة، بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترًا، ويضم 85 محطة، فيما يلي نظرة على كل مسار:

المسار الأزرق (الخط 1): يمتد على محور “العليا – البطحاء – الحاير” بطول 38 كيلومترًا، ويشمل 22 محطة.

المسار الأحمر (الخط 2): يمتد على طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومترًا، ويضم 13 محطة.

المسار البرتقالي (الخط 3): يمتد على طريق المدينة المنورة بطول 40.7 كيلومترًا، ويشمل 32 محطة.

المسار الأصفر (الخط 4): يمتد على طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.5 كيلومترًا، ويضم 9 محطات.

المسار الأخضر (الخط 5): يمتد على طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومترًا، ويشمل 10 محطات.

المسار البنفسجي (الخط 6): يمتد على محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بطول 29.7 كيلومترًا، ويضم 8 محطات.

عدد الركاب في كل عربة ومواعيد العمل

تتسع كل عربة في قطار الرياض لعدد كبير من الركاب، مع مراعاة توفير مساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يعمل القطار يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين في التنقل.

طرق وأسعار تذاكر قطار الرياض وطريقة الحجز وطرق الدفع

تتوفر تذاكر قطار الرياض بعدة فئات زمنية لتناسب احتياجات الركاب المختلفة، ويمكن الحصول عليها عبر تطبيق “درب” أو من خلال ماكينات بيع التذاكر في المحطات.

تشمل طرق الدفع البطاقات المصرفية، وخدمات الدفع الإلكتروني مثل “مدى” و”أبل باي”.

الخدمات المجانية المقدمة في عربات ومحطات قطار الرياض

بالإضافة إلى الخدمة المجانية الجديدة، توفر الهيئة الملكية لمدينة الرياض خدمات متعددة في عربات ومحطات القطار، بما في ذلك:

خدمة الميل الأول والأخير: تعتزم الهيئة تقديم خدمة نقل مجانية من الأحياء إلى محطات القطار والحافلات لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل وصول الركاب إلى وسائل النقل العام.

مواقف سيارات مجانية: تتيح مواقف محطات القطار خدمة وقوف مجانية لمدة تصل إلى 12 ساعة لحاملي بطاقة “درب”، مما يسهم في تشجيع استخدام القطار وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

يولي قطار الرياض اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تصميم العربات والمحطات لتكون ملائمة لمختلف الفئات، بما في ذلك:

المصاعد والسلالم المتحركة: لتسهيل التنقل بين المستويات المختلفة في المحطات.

مساحات مخصصة داخل العربات: توفر مساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان راحتهم وسلامتهم أثناء الرحلة.

إشارات وإرشادات بصرية وسمعية: لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التنقل داخل المحطات والعربات.

طرق التواصل مع هيئة النقل لتقديم الشكاوى والمقترحات

يمكن للمستخدمين التواصل مع هيئة النقل لتقديم الشكاوى أو المقترحات عبر عدة قنوات، بما في ذلك:

مركز الاتصال الموحد: من خلال الرقم 19933.

تطبيق “درب”: يوفر التطبيق خيار لتقديم الملاحظات والشكاوى مباشرة.

مكاتب خدمة العملاء في المحطات: تتواجد مكاتب مخصصة لخدمة العملاء في المحطات الرئيسية لتلقي الاستفسارات والمقترحات.

تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى تحسين تجربة النقل العام وتعزيز ثقافة استخدامه بين سكان المدينة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تعكس هذه الخدمة المجانية الجديدة التزام إدارة قطار الرياض بتقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة النقل العام وتلبي احتياجات الركاب، مما يساهم في تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الحديثة في المملكة