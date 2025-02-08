حساب المواطن يوضح تفاصيل صرف راتبين بمناسبة شهر رمضان لهذه الفئات من المستفيدين

أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا هامًا بشأن صرف راتبين لبعض الفئات من المستفيدين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يأتي هذا القرار في إطار جهود البرنامج لدعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المالية خلال الشهر الفضيل، مع توضيح الفئات المؤهلة للحصول على هذا الدعم الإضافي.

كتب محمد سعد – في الأيام القليلة الماضية، تصدرت بعض الأنباء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تفيد بصدور أمر ملكي يقضي بصرف راتبين من حساب المواطن للمستفيدين خلال شهر فبراير 2025، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

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توضيح هام من حساب المواطن حول صرف راتبين بمناسبة شهر رمضان

هذه الأخبار أثارت اهتمام كبير بين المواطنين السعوديين، لا سيما المستفيدين من برنامج حساب المواطن، الذين تساءلوا عن مدى صحتها، متطلعين إلى تأكيد رسمي حول هذه المعلومة.

ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن يعد أحد أهم برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف مساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

حساب المواطن يوضح حقيقة صرف راتبين لشهر فبراير 2025

بعد الانتشار الواسع للأنباء المتعلقة بصرف راتبين من حساب المواطن بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سارعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توضيح الموقف الرسمي من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن.

في بيان رسمي نشرته الوزارة عبر حساب البرنامج على منصة تويتر، أكدت أن ما تم تداوله حول صرف راتب إضافي أو راتبين للمستفيدين بمناسبة شهر رمضان لا يعدو كونه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البيان أن البرنامج ملتزم بصرف الدعم الشهري وفق المواعيد المعلنة مسبقًا في التقويم الرسمي، دون أي تغييرات أو إضافات تتعلق بشهر فبراير 2025.

كما دعا حساب المواطن جميع المستفيدين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن أي تحديثات أو قرارات جديدة تخص البرنامج يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة فقط.

كيفية التحقق من الأهلية والاستعلام عن الدعم الشهري

في نفس البيان، أشار حساب المواطن إلى أن نتيجة الأهلية لشهر فبراير 2025 متاحة بالفعل، ويمكن لجميع المستفيدين التحقق منها بسهولة من خلال المنصة الرسمية للبرنامج.

وأكدت الوزارة على أهمية متابعة الحساب الرسمي والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للمعلومات المتعلقة بالدعم، سواء فيما يخص موعد الصرف أو شروط الأهلية أو تحديث البيانات.

التحقق من الأهلية لا يتطلب سوى زيارة الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمستفيد، ومن هناك يمكن الاطلاع على تفاصيل الأهلية والشروط المتوفرة، بالإضافة إلى موعد الصرف القادم.

موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير 2025 وفق التقويم الرسمي

في سياق متصل، أوضح حساب العناية بالمستفيدين تفاصيل موعد صرف الدعم الشهري للمستفيدين عن شهر فبراير 2025.

وكما هو معتاد، يتم إيداع الدعم في حسابات المستحقين يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وفي حال تصادف موعد الصرف مع عطلة رسمية في المملكة، يتم تعديل الموعد إما بالتقديم ليوم واحد أو التأخير ليوم واحد لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

وبالنسبة لشهر فبراير 2025، سيكون موعد صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر، وهو موعد ثابت لا تغيير فيه.

وأكد البرنامج أن عمليات الإيداع تتم في ساعات الصباح الأولى من يوم الصرف، ويمكن للمستفيدين التحقق من نزول الدعم في حساباتهم البنكية عبر تطبيقات البنوك أو من خلال أجهزة الصراف الآلي.

برنامج حساب المواطن وأهدافه الاجتماعية والاقتصادية

برنامج حساب المواطن هو أحد المبادرات الحكومية الرائدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستحقة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية ويعزز من استقرار الأسرة السعودية.

يعتمد البرنامج على نظام دقيق لتحديد الفئات المستحقة للدعم بناء على معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

تعمل الحكومة بشكل مستمر على تطوير البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير أدوات سهلة للتسجيل والاستعلام وتحديث البيانات، مما يضمن الشفافية والمصداقية.

ومن خلال التحديثات الدورية، يتم مراجعة السياسات والمعايير لضمان مواكبتها لاحتياجات المواطنين وتحسين أدائها.

التواصل مع حساب المواطن والاستفسار عن التفاصيل

للحصول على أي استفسارات إضافية حول حساب المواطن، يمكن للمستفيدين التواصل مع خدمة العملاء من خلال عدة قنوات معتمدة.

الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين على منصة تويتر يُعد من أبرز هذه القنوات، إلى جانب الموقع الإلكتروني للبرنامج ومركز الاتصال الموحد الذي يستقبل استفسارات المواطنين على مدار الساعة.

وفي الختام، يتضح أن ما تم تداوله مؤخرًا حول صرف راتبين من حساب المواطن لشهر فبراير 2025 هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وينصح المستفيدون دائمًا بالتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب الاعتماد على الأخبار المتداولة غير الموثوقة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشأن الدعم المقدم من البرنامج.

يعكس هذا التوضيح حرص برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم المالي المناسب للمستفيدين في الأوقات المهمة، مثل شهر رمضان، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة.